Nubank lança coleção limitada de produtos para clientes

O Nubank anunciou hoje (13) o lançamento da “NuNiver”, coleção que reúne alguns dos produtos mais pedidos pelos clientes nas redes sociais e na comunidade digital NuCommunity. A iniciativa foi tomada em comemoração ao aniversário de nove anos da empresa.

No total, são quatro novos produtos, incluindo óculos escuros, garrafinha, jaqueta e um pack com vários pins e adesivos da empresa. Os preços variam de R$ 35 a R$ 289. Todos os itens são limitados e ficarão disponíveis na Loja do Nubank a partir de segunda-feira (16).

Segundo a empresa, todo o lucro obtido com a venda da coleção será revertido ao Instituto Nu, lançado na quarta-feira (11). O instituto Nu é um projeto tem o intuito de dar visibilidade a projetos criados por pessoas da favela e desburocratizar o acesso ao investimento privado. De acordo com a fintech, o objetivo da iniciativa é incentivar projetos das periferias brasileiras, reduzir a desigualdade e promover a inclusão financeira.

O principal objetivo do Instituto Nu é atuar na educação para empregabilidade, empreendedorismo e inovação digital, e o lema da iniciativa é “pelo corre de quem sempre foi correria”. Assim, a missão do Instituto Nu é potencializar um impacto social positivo e trabalhar ao lado de criadores, empreendedores e lideranças das periferias.

Lançamento do NuNiver

De acordo com a diretora de marca do Nubank, Isabela Abbes, os itens foram pensados como “resultado de uma escuta ativa da empresa com os seus clientes”. “Quisemos retribuir o engajamento com inúmeros pedidos que vários clientes nos fizeram ao longo desses anos”, afirma.

A “lojinha do Nu”, como é chamada pela empresa, foi lançada no ano passado e reúne vários itens que podem ser adquiridos pelos clientes. Além disso, todo o valor arrecadado é enviado para projetos ou organizações sem fins lucrativos parceiros.

A Lojinha do Nu foi criada para oferecer tanto produtos clássicos do Nubank – como o porta-cartão até itens de edições especiais limitadas. Na loja estão disponíveis o porta-cartão do Nubank e o ursinho de pelúcia TED, que foi lançado em 2019 como uma ação pontual sobre as altas tarifas de transferências cobradas por bancos tradicionais, o ursinho TED fez tanto sucesso que voltou para a loja do Nubank.

Instituto Nu

Quem assume a liderança do Instituto Nu é a CEO do Nubank Brasil, Cristina Junqueira, e a diretora global de ESG do Nubank, Christianne Canavero. Além disso, o projeto conta com parceiros que devem ajudar a concretizar o objetivo da plataforma de inovação social, como a Singuê, uma consultoria que atua no desenvolvimento de programas de diversidade, equidade e inclusão.

“O Instituto Nu chega para levar adiante nossos valores de inovar e romper o status quo. A entidade vai dar voz e espaço para o que acontece na periferia com base em nossos princípios de causar impacto na vida das pessoas”, disse Junqueira.

De acordo com o Nubank, a plataforma foi desenvolvida em parceria com lideranças de algumas favelas e periferias em sete estados brasileiros e, assim, busca desenvolver pessoas que possam transformar o futuro dessas regiões. O projeto também inclui a participação de mulheres negras, empreendedores das favelas, grupos, organizações e coletivos periféricos.