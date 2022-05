Nubank lança ferramenta de passar cartão sem maquininha

O Nubank lançou recentemente o NuTap, solução que permite os clientes em pessoa jurídica realizarem vendas sem precisarem de maquininha de cartão. A ferramenta está sendo gradualmente disponibilizada aos empreendedores e pode ser acessada pelo aplicativo da fintech.

Todavia, para acessar o NuTap, a pessoa jurídica deve obter um sistema operacional Android e tecnologia NFC, que viabiliza receber pagamentos por aproximação com cartões de débito ou crédito. A nova função não possui custos, nem adesão ou aluguel.

De acordo com o banco digital, as tarifas são claras, fixadas sem volume mínimo de vendas e até 30% menores do que as praticadas por outras instituições no mercado. A taxa para o pagamento à vista é de 3,19% e para o parcelado 12,49%, em 12 vezes.

Cabe salientar que após os pagamentos, os valores são depositados em até um dia útil na conta do cliente PJ do Nubank.

“Receber pagamentos por cartão é uma das principais necessidades dos nossos clientes PJ, principalmente para operações de crédito, mas as tarifas transacionais são caríssimas para os pequenos empreendedores, para não falar do custo atrelado às maquininhas. Com o NuTap, usamos a tecnologia tap-to-phone para que o nosso cliente PJ use o seu próprio celular para realizar suas vendas sem comprometer a segurança da transação”, afirma a vice-presidente de produto do Nubank, Livia Chanes.

Contudo, é importante lembrar que o NuTap utiliza a plataforma de processamento de pagamentos da Zoop. Até o mês de março deste ano, o Nubank já tinha 1,6 milhão de clientes PJ, o que representa um crescimento de 167% em relação ao mesmo período em 2021.

Linha de produtos é liberada na “lojinha” do Nubank

O Nubank lançou, na última sexta-feira (13), o “NuNiver”. Um pacote com alguns produtos mais pedidos pelos usuários nas redes sociais e na comunidade digital NuCommunity. A novidade foi liberada em comemoração ao aniversário de 9 anos da fintech.

Dessa forma, a Loja do Nubank foi atualizada com os produtos nesta segunda (16), que têm preços que podem variar de R$ 35,00 a R$ 289,00. Dentre os itens estão os óculos escuros, a jaqueta e a garrafinha do banco digital. No entanto, ficarão à venda no site por tempo limitado.

A princípio, a “Lojinha do Nu”, como é chamada, foi lançada no ano passado. Segundo a fintech, todo lucro obtido com a venda das peças da coleção será destinado ao Instituto Nu, que se refere ao um programa de incentivo a projetos nas favelas e periferias do país.

De acordo com a diretora de marca do Nubank, Isabela Abbes, os itens foram idealizados como “resultado de uma escuta ativa da empresa com os seus clientes”. “Quisemos retribuir o engajamento com inúmeros pedidos que vários clientes nos fizeram ao longo desses anos”, complementa.

Instituto Nu

O Nubank lançou o Instituto Nu no último dia 11 de maio, uma plataforma voltada a dar suporte e visibilidade aos projetos desenvolvidos nas favelas e periferias brasileiras. Além disso, a iniciativa busca auxiliar no acesso a investimentos de instituições privadas.

O objetivo é reduzir a desigualdade e proporcionar uma maior inclusão financeira a população dessas regiões carentes, tendo como lema “pelo corre de quem sempre foi correria”. Investindo também na educação para o empreendedorismo, inovação digital e empregabilidade.

Embora tenha pouco dias de lançado, o Instituto Nu já conta com a participação de instituições de 7 estados brasileiros, além de empreendedores das favelas, mulheres negras e organizações periféricas.