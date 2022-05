Nubank lança promoção com prêmio de até R$ 300 mil

No início da semana, mais precisamente na segunda-feira (16), o Nubank deu início a uma nova promoção a “Tudo no Roxinho”. A promoção irá realizar quatro sorteios de R$ 10 mil por mês durante os próximos três meses. Além disso, no final do período da promoção, a fintech também promete um grande prêmio de R$ 300 mil a um usuário sortudo do banco.

Além disso, também no dia 16, a Nubank apresentou o lançamento da “NuNiver”. Esta é uma coleção que reúne alguns dos produtos mais pedidos pelos clientes nas redes sociais e da comunidade digital NuCommunity.

A iniciativa foi tomada em comemoração ao aniversário de nove anos da empresa. Ao todo, são quatro novos produtos, incluindo óculos escuros, garrafinha, jaqueta e um pack com vários pins e adesivos da empresa. Onde os preços variam de R$ 35 a R$ 289.

NuNiver e o Instituto Nu

A instituição informa que todo o lucro obtido nas vendas da coleção será repassado para o Instituto Nu. Este é um projeto que tem como principal objetivo dar visibilidade a projetos criados por pessoas da favela. Além da ideia de desburocratizar o acesso ao investimento privado. De acordo com a fintech, a iniciativa tem o intuito de incentivar projetos das periferias brasileiras, reduzir a desigualdade e promover a inclusão financeira.

De acordo com a instituição, o projeto deve atuar na educação para empregabilidade, empreendedorismo e inovação digital Além disso, o lema da iniciativa é “pelo corre de quem sempre foi correria”. Assim, a missão do Instituto Nu é potencializar um impacto social positivo e trabalhar ao lado de criadores, empreendedores e lideranças das periferias.

Nubank vai premiar até R$ 300 mil seus clientes

A promoção “Tudo no Roxinho” acontecerá entre os dias 16 de maio e 31 de julho de 2022. De acordo com a instituição, a mesma irá sortear 13 certificados de barra de ouro no valor de R$ 10 mil, além do grande prêmio de R$ 300 mil. Veja a seguir as datas dos sorteios:

18 de junho de 2022: 1º sorteio, com apuração realizada no dia 21 de junho de 2022, às 15h;

20 de julho de 2022: 2º sorteio, com apuração no dia 22 de julho de 2022 às 15h;

17 de agosto de 2022: 3º sorteio, com apuração realizada no dia 19 de agosto de 2022 às 15h;

20 de agosto de 2022: 4º sorteio, com apuração no dia 23 de agosto de 2022 às 15h.

Para participar da promoção, o primeiro passo é acessar a área de cartão de crédito do app Nubank e se inscrever. Para isso, é só acessar a opção “Tudo no Roxinho”. Depois, basta apenas aceitar os termos e condições e inserir a sua senha de quatro dígitos. Pronto, você já está incluso na promoção.

Após isso, o aplicativo vai apresentar três metas que os clientes devem cumprir para receber os bilhetes da sorte. Ao cumprir a primeira meta, o usuário já garante 1 número da sorte. Já a segunda meta vai oferecer 5 números da sorte. Por fim, a terceira meta promete 10 números da sorte.

Vale dizer que as metas completadas são cumulativas. Por tanto, é possível reunir até 16 números de sorte. Por fim, o Nubank destaca que os objetivos são personalizados em relação ao limite pré-aprovado e perfil de cada cliente.