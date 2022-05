Nubank libera compra e venda de criptomoedas

Apesar da queda no mercado de criptomoedas, a Nu Holdings, empresa que controla o Grupo Nubank anunciou a compra de aproximadamente 1% do seu caixa em Bitcoins. Atualmente a criptomoeda mais popular do mundo está cotada em aproximadamente US$ 29 mil.

Essa informação foi divulgada pelo banco digital junto com um comunicado informando que o Nubank passará a permitir que seus usuários façam transações de criptoativos. Antes disso, os clientes da instituição só tinham acesso a criptomoedas por meio de ETFs e fundos. “Esse movimento reforça a convicção da empresa no potencial atual e futuro do Bitcoin na disrupção dos serviços financeiros na região”, disse o Nubank em nota.

Segundo a instituição, a opção de comprar criptomoedas pelo Nubank ainda está em fase de testes. Desse modo, a funcionalidade está disponível para um grupo de clientes. Nesse sentido, o banco digital deve ir liberando a solução para toda a sua base de usuários aos poucos.

Veja quais criptomoedas foram escolhidas pelo Nubank

De acordo com o comunicado do Nubank, as criptomoedas escolhidas para serem operadas pelo Nubank Cripto serão o Bitcoin e a Ethereum. Sendo assim, os clientes da instituição financeira poderão comprar e vender bitcoin e ether por meio do aplicativo.

“Para te ajudar a entrar nesse universo com mais segurança, decidimos oferecer, primeiro, as maiores criptomoedas do mercado, o bitcoin e a ether, da rede Ethereum. Juntas, elas representam 60% do mercado de cripto, que já soma em torno de US$ 2 trilhões no mundo”, disse o Nubank.

Veja o passo a passo de como investir

Para comprar as criptomoedas por meio do aplicativo do Nubank será preciso acessar o menu, clicar em “Cripto” e escolher qual criptomoeda deseja comprar. Em seguida, o usuário deve ler os termos e condições disponibilizados pelo banco digital e tocar na opção “Aceitar”.

Após escolher a opção desejada, será solicitado que o cliente digite sua senha. O Nubank recomenda que nesse momento os usuários chequem todas as informações disponibilizadas sobre a criptomoeda em questão e em seguida clique em “Comprar”. Por fim, basta digitar o valor desejado (que pode ser a partir de R$ 1) e confirmar a compra digitando a senha novamente.

Vale ressaltar que o valor informado pelo usuário no aplicativo na hora da compra é a quantidade em reais que deseja investir na criptomoeda. Quando o valor em reais é informado pelo usuário, o Nubank apresenta quanto esse valor representa na criptomoeda.

“É possível que o valor convertido represente uma fração de uma única unidade da criptomoeda – uma unidade de bitcoin, por exemplo, pode custar dezenas ou centenas de milhares de reais. Mas você não precisa disso tudo para investir. No Nubank Cripto, você consegue comprar a partir de R$ 1 e, assim, adquirir uma fração de uma criptomoeda”, explica o banco digital em seu blog.

Diversas outras informações sobre o Nubank Cripto e as possibilidades de investimento do banco digital podem ser encontradas no site ou blog da instituição. A fintech também disponibiliza conteúdos informativos sobre o assunto.