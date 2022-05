Nubank: Menor de 18 anos pode solicitar o cartão de crédito?

O cartão de crédito do Nubank é um dos mais desejados pelos brasileiros, em razão disso, é um dos mais solicitados também. A ferramenta possui uma série de vantagens, entre elas, não ter anuidade.

Por sua fama e benefícios, cidadãos menores de idade, ou seja, com menos de 18 anos, se questionam se podem adquirir o roxinho (apelido do cartão). Confira mais informações a seguir.

Menor de 18 anos pode ter o cartão do Nubank?

Como qualquer outro serviço, para conseguir ter o cartão o cidadão interessado deve se encaixar nas regras de liberação estabelecidas pela instituição financeira, sendo elas:

Ser maior de 18 anos;

Morar no Brasil;

Ter um celular smartphone, com sistema Android ou iOS.

Ou seja, brasileiros menores de idade não podem obter o roxinho. Contudo, mesmo as pessoas negativadas conseguem ter o cartão de crédito, porém, como um limite pré-aprovado baixo.

No que se refere a solicitação da ferramenta, é necessário acessar o site do Nubank e seguir as orientações na aba cartão. Todavia, é importante frisar que nos casos de atraso do pagamento da fatura, juros são cobrados. Veja como abaixo:

Juros por atraso: 1,99% a 15% ao mês + mora de 1% ao mês;

Juros de crédito rotativo: 2,75% a 14% ao mês;

Multa por atraso: 2% sobre o valor que não foi pago;

Empréstimo pessoal: a partir de 0,95% ao mês;

Os juros de parcelamento de fatura: 0,99% a 13,75% ao mês;

Juros no saque com cartão de crédito: 9,75% ao mês.

8 dicas infalíveis para turbinar o limite do seu cartão no Nubank

O cartão de crédito do Nubank é um dos mais solicitados no país. Isso porque, a ferramenta possui condições vantajosas, a ressaltar o fato de ter anuidade zero. Porém, quando liberado é possível que o usuário não fique satisfeito com o limite concedido.

Acontece que o banco utiliza uma tecnologia baseada em algoritmos para definir o quanto cada pessoa vai receber de limite. Neste sentido, aqueles que apresentarem condições mais favoráveis, como um poder de compra maior, por exemplo, serão mais beneficiados com o crédito.

Veja a seguir 8 dicas para aumentar o limite do cartão Nubank

Evite atrasar o pagamento de contas e faturas;

Pague antes da data de vencimento ou até a data;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com o pagamento do seu salário;

Não pague o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha a renda mensal atualizada no aplicativo do Nubank ;

; Utilize o cartão de crédito com frequência;

Use bastante o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.

Além disso, outro fator que pode ajudar o cliente é não ter o nome sujo em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Estar negativado faz com que o score de crédito caia rapidamente, consequentemente diminuindo as chances de conquista de um limite maior.