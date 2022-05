Nubank pode dar descontos no pagamento da fatura; veja como

Clientes do Nubank que usam o famoso “roxinho” (cartão de crédito) conseguem reduzir o valor da fatura mensal por meio do pagamento antecipado. É possível pagar parte da conta antes que chegue a data de vencimento.

Essa é uma ótima estratégia para os usuários que sofrem por ter pouco limite conseguirem utilizar mais vezes o cartão de crédito. Neste caso, basta antecipar as parcelas das contas dividas no ato do pagamento e aproveitar o crédito que será liberado.

Além disso, para facilitar ainda mais a vida dos seus clientes, o Nubank concede descontos na fatura para aqueles que anteciparem o pagamento de prestações de compras parceladas com a ferramenta. Veja como receber os descontos a seguir.

Confira como antecipar o pagamento da fatura e receber descontos

O procedimento é simples e prático, veja como fazer a seguir:

Antes de tudo, atualize o aplicativo para versão mais recente; Na sequência, toque na compra parcelada para abrir os detalhes da transação; Feito isso, vá em “Antecipar Parcelas” e, em seguida, “Continuar”; Verifique o desconto e selecione o número de parcelas que deseja pagar com antecedência; Clique em confirmar para finalizar a operação. Com isso, as parcelas antecipadas e o desconto serão aplicados na fatura em aberto.

Por fim, o usuário ainda consegue consultar na fatura o quanto economizou com a ação. Contudo, vale ressaltar que os descontos são dados conforme uma taxa dinâmica, que varia de acordo com diversos fatores.

Nubank libera novo empréstimo para os clientes via aplicativo

Recentemente, o Nubank lançou uma nova linha de empréstimo que pode ser assegurada com veículos. A novidade foi lançada em parceria com a Creditas, empresa brasileira do setor de serviços financeiros.

O banco digital informou que o objetivo é oferecer empréstimos mais vantajosos com relação a modalidade tradicional do crédito pessoal. A destacar o limite oferecido, que pode alcançar 90% do valor do veículo.

“Nessa modalidade, o cliente poderá continuar usando o seu veículo normalmente. No entanto, ele ficará alienado ao Nubank, ou seja, não pode ser vendido até que o empréstimo seja quitado”, informou a instituição, em nota.

Empréstimo com garantia de veículo

O contratante pode quitar a dívida em até 60 meses. Além disso, o interessado pode solicitar o crédito mesmo se o veículo ainda esteja em fase de financiamento. No entanto, o requerente deve ter pago, ao menos, 50% do valor do carro.

O Nubank ressalta que apenas carros poderão ser colocados como garantia desta linha de crédito. Neste caso, veículos como caminhões e motos não entram na lista de concessão. No mais, o carro não pode ter mais que 15 anos de fabricação.

A novidade ainda está sendo liberada de forma gradativa aos clientes da fintech. Desta forma, a linha de crédito pode demorar chegar a todos os usuários dos serviços do Nubank.