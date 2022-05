Nubank: truques para aumentar o limite do cartão são revelados

Você sabia? O cartão de crédito do Nubank é um dos mais solicitados no país, uma vez que a ferramenta possui condições vantajosas, a ressaltar o fato de ter anuidade zero. Porém, quando liberado é possível que o usuário não fique satisfeito com o limite concedido.

Antes de mais nada, é importante destacar que a fintech utiliza uma tecnologia baseada em algoritmos para definir o quanto cada pessoa vai receber de limite. Neste sentido, aqueles que apresentarem condições mais favoráveis, como um poder de compra maior, por exemplo, serão mais beneficiados com o crédito.

No entanto, vale ressaltar que o banco digital possui um recurso que possibilita “construir crédito”. A ferramenta é destinada aos usuários que desejam solicitar o cartão ou para quem quer aumentar o seu limite. A opção pode ser encontrada na aba “Reservar como limite” no próprio aplicativo do banco.

Todavia, para ter acesso a função é preciso fazer um depósito para utilizá-lo como crédito “pré-pago”. Por exemplo: um cliente tem um crédito de R$ 400 no cartão, mas precisa de R$ 1 mil. Pela função, é possível fazer um depósito de R$ 600 para liberar o uso do limite desejado.

Veja como fazer o procedimento a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na área do Cartão de Crédito, clique em “Ajustar limite”; Depois, clique em “Reservar como limite”; Leia as informações e continue; Indique o valor que deseja transferir da sua conta para o seu cartão de crédito; Leia os termos e condições e confirme; Digite a senha de 4 dígitos do seu cartão; Pronto! Em alguns instantes você poderá usar o seu novo limite.

Outras formas de aumentar o limite no cartão Nubank

Pela recorrência de reclamações por parte dos usuários do roxinho (apelido do cartão de crédito), o Nubank divulgou algumas dicas que podem ajudar no aumento do limite do cartão de crédito. Confira:

Evite atrasar o pagamento de contas e faturas;

Pague antes da data de vencimento ou até a data;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com o pagamento do seu salário;

Não pague o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha a renda mensal atualizada no aplicativo do Nubank;

Utilize o cartão de crédito com frequência;

Use bastante o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.

Além disso, outro fator que pode ajudar o cliente é não ter o nome sujo em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Estar negativado faz com que o score de crédito caia rapidamente, consequentemente diminuindo as chances de conquista de um limite maior.