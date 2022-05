Nubank: Usuário do roxinho pode pagar a fatura com o débito automático

Usar um cartão de crédito é muito vantajoso para milhares de pessoas, no entanto, atrasar o pagamento da fatura mensal ou deixar de pagá-la pode gerar problemas ao consumidor, inclusive no que diz respeito aos juros rotativos.

Pensando nisso, várias empresas que oferecem a ferramenta possuem a opção de débito automático, no qual é possível pagar a conta automaticamente com o saldo disponível junto ao banco. Recentemente, o Nubank aderiu ao recurso.

Veja como habilitá-lo a seguir!

Como ativar o débito automático na fatura do Nubank

Os usuários interessados em utilizar a função do débito automático para pagar a fatura do seu cartão devem acessar o aplicativo e seguir os passos abaixo:

Na tela inicial do app, toque no ícone no canto superior esquerdo; Selecione “Configurar Cartão”; Ative a opção “Débito automático da fatura” e pronto! Suas faturas serão pagas com o dinheiro depositado na sua NuConta.

O novo serviço vai processar o pagamento da conta logo pela manhã no dia do seu vencimento. Isso porque, caso ocorra algum erro o usuário poderá acessar o aplicativo do Nubank e finalizar o procedimento de forma manual.

Atenção ao usar o recurso

O Nubank recomenda que o cliente tenha o saldo total para pagamento da fatura no dia anterior. Desta forma é possível garantir que o pagamento por débito automático irá ocorrer sem transtornos.

“Vale ressaltar que, caso você queira pagar antecipadamente, por meio de boleto bancário, seu débito automático será pausado, e só irá voltar no mês seguinte. Sendo assim, você mesmo vai precisar efetuar o pagamento manualmente. Como o boleto pode demorar até 3 dias úteis para ser compensado, nós pausamos o débito automático do mês para que não haja pagamento duplicado”, afirma a empresa.

O débito automático para a quitação da fatura é uma forma de facilitar a vida do usuário e garantir que as contas fiquem em dia, sem riscos de juros rotativos ou inadimplências.