Nubank: veja como antecipar a fatura do seu cartão e liberar novo limite

O Nubank permite que os usuários do cartão de crédito antecipem o pagamento da fatura, caso queira liberar mais limite para fazer novas compras. Assim é possível quitar parte do valor total da fatura do cartão através de boleto ou débito em conta.

Caso o pagamento seja por boleto, o limite só estará liberado após 3 dias úteis, a partir do pagamento do documento. Mas se a quitação for por débito em conta, o limite estará disponível de forma simultânea, sendo esta a opção mais vantajosa.

Como antecipar o pagamento da fatura do Nubank?

Se precisa de mais limite e está interessado em antecipar o pagamento da fatura, confira o passo a passo a seguir:

Antecipação por boleto

Acesse o aplicativo do Nubank; No menu, clique em “Cartão de Crédito”; Escolha a fatura que deseja pagar antecipadamente; Selecione a aba “Pagar fatura”; Escolha o valor do pagamento ou deixe o valor caso faça o pagamento integral; Por fim, copie o código de barras ou envie o boleto (PDF) por e-mail para ser pago.

Antecipação por débito em conta

Acesse o aplicativo do Nubank ;

; Escolha a opção “Conta”, com o valor do seu saldo;

Em seguida, clique em “Pagar”;

Depois, clique em “Pagar fatura do cartão”;

Insira o valor que deseja pagar;

Por fim, clique em “Continuar” para confirmar a operação.

Vale lembrar que com o pagamento antecipado via débito em conta o novo limite é liberado automaticamente. No entanto, é preciso ficar atento a uma questão, que está relacionada às compras realizadas antes da data do fechamento dos gastos mensais serão incluídas na próxima fatura. Sendo assim, verifique o melhor dia de compra do seu cartão para evitar transtornos.

Nubank liberou o débito automático para pagamento de fatura

Clientes do Nubank já podem contar com a função de débito automático para o pagamento de suas faturas. A novidade foi lançada recentemente pela fintech e promete facilitar a vida dos usuários do roxinho (apelido dado ao cartão de crédito do banco digital).

Os usuários interessados em utilizar a função do débito automático para pagar a fatura do seu cartão devem acessar o aplicativo e seguir os passos abaixo:

Na tela inicial do app, toque no ícone no canto superior esquerdo;

Selecione “Configurar Cartão”;

Ative a opção “Débito automático da fatura” e pronto!

Suas faturas serão pagas com o dinheiro depositado na sua NuConta.

O novo serviço vai processar o pagamento da conta logo pela manhã no dia do seu vencimento. Isso porque, caso ocorra algum erro o usuário poderá acessar o aplicativo do Nubank e finalizar o procedimento de forma manual.