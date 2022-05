Nubank: Veja como antecipar a liberação do limite de seu cartão de crédito

Usuários do cartão de crédito Nubank, o famoso roxinho, podem liberar o seu limite antecipando o pagamento da fatura mensal. É possível quitar parte do valor ou até mesmo o total por meio do saldo disponível na conta ou por boleto.

No caso de pagamentos por boleto, deve-se considerar que pode demorar 3 dias úteis até que a quitação seja processada. Sendo assim, é possível que após o pagamento por boleto o seu limite só será liberado após 3 dias do pagamento.

Veja a seguir como antecipar o pagamento da sua fatura do Nubank

Via boleto

Abra o aplicativo do Nubank; No menu, vá em “Cartão de Crédito”; Toque sobre a fatura que deseja pagar antecipadamente; Selecione a opção “Pagar fatura”, que possui um símbolo de código de barras; Ajuste o valor do pagamento, para a quantia que vai adiantar ou deixa como estar caso fará o pagamento total; Para terminar, copie o código de barras ou envie o boleto (PDF) por e-mail para ser pago em um estabelecimento.

Via saldo da conta

Abra o aplicativo do Nubank; Escolha a opção “Conta”, que mostra o valor do seu saldo; Em seguida, toque em “Pagar”; Clique em “Pagar fatura do cartão”; Ajuste para o valor que você deseja; Por fim, clique em “Continuar” para confirmar a operação.

O pagamento da fatura pelo saldo da conta é automático, sendo assim, o seu limite é liberado na mesma hora.

Nubank lança novo cartão virtual

O Nubank anunciou um cartão virtual para pagamentos online ou presenciais destinados as contas de Pessoas Jurídicas (PJ) cadastradas no banco digital.

Com a nova ferramenta, os empreendedores poderão fazer transferências por aproximação em estabelecimentos físicos, adicioná-la como atalho em carteiras virtuais e fazer compras online, usando o PC ou celular.

Vale salientar que o cartão virtual já está em fase de liberação, podendo ser concedido aos clientes na função débito. Apenas um grupo específico de usuários está testando a função crédito da ferramenta.

Como criar o cartão virtual

O novo cartão virtual deve ser criado através da aba PJ na opção “Criar cartão virtual”. O passo a passo é bem simples, basta seguir as orientações abaixo:

Acesse a aba “Meus Cartões”; Selecione a opção “Criar cartão virtual”; Dê um nome personalizado ao cartão e confirme; Insira a senha de quatro dígitos e clique em “acessar cartão virtual”; Pronto, a ferramenta estará disponível para uso.

Importante ressaltar que assim como para pessoa físicas, é possível gerar até 10 cartões virtuais simultâneos e nomeá-los de acordo com o setor pelo qual foi destinado, como para fornecedores, por exemplo.

Segundo a fintech, a maior vantagem do cartão é a segurança, uma vez que tanto a sua criação como o seu bloqueio pode ser feito rapidamente pelo aplicativo. Isso reduz os riscos aos usuários.