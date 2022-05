Nubank: Veja como aumentar o limite do seu cartão em até R$ 5 mil

Que o Nubank é uma das maiores instituições financeiras digitais da América Latina não é novidade para ninguém. A fintech é cheia de produtos, sendo o mais buscado o cartão de crédito sem anuidade e que ainda possui um recurso que permiti construir limite.

Em resumo, essa funcionalidade reserva parte ou todo o saldo da conta digital do usuário do cartão para ser usado como limite de crédito. Desta forma, se o usuário precisa de R$ 500 para fazer uma compra, é só depositar esse valor e reservar como crédito no cartão.

Na sequência, quando a transação é realizada, o valor fica indisponível para uso, até que a fatura do cartão de crédito seja paga. Após o pagamento, o cliente terá o saldo de volta, podendo escolher entre deixar como limite, deixar na conta ou sacar.

De acordo com o Nubank, é possível usar um saldo de até R$ 5 mil na função de construir limite no cartão de crédito. Além disso, o usuário consegue fazer compras nacionais e internacionais, tanto presencialmente quanto pela internet.

Contudo, é importante destacar que caso o usuário deixe de pagar a fatura até a data de vencimento, o banco pode debitar o valor para garantir o pagamento. Além disso, há cobranças extras, como de multas, juros e IOF.

Como utilizar a função?

Acesse o aplicativo Nubank; Entre no menu de cartões de crédito; Clique na opção “Ajustar limite”; Feito isso, toque em “Reservar como limite” e informar o valor desejado.

Vantagens do recurso

Embora o recurso não pareça vantajoso para muitas pessoas, considerando que é o usuário que disponibiliza o seu próprio limite, a função pode ser muito útil para aqueles que não tem um crédito pré-aprovado.

“Esse cartão funciona assim por um motivo simples: em vez de negar acesso a um cartão de crédito, estamos possibilitando que você construa um histórico de crédito com a gente: ao reservar um limite e pagar sua fatura por um tempo, nosso sistema pode fazer uma nova análise futura com base no seu comportamento e, com mais informações, te conceder um limite pré-aprovado”, explica a fintech.