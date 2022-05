O atendimento ao cliente na era digital deve ser um conceito holístico na gestão da empresa, desde o surgimento da marca no mercado, considerando a volatilidade do mercado e a inconstância no desejo de compra do cliente.

O atendimento ao cliente como um conceito e valor na gestão atual

O cliente atual é atendido em todos os seus contatos com a empresa e não somente quando fala diretamente com o profissional do setor; como ocorria no passado, antes da revolução tecnológica que permite que esse contato ocorra através de multicanais. A facilidade com a qual o cliente pode acessar uma marca pode ser uma grande oportunidade para uma empresa preparada; ao passo que também pode significar a obsolescência de uma marca de renome.

Isso porque no mercado atual o cliente pode expor uma insatisfação de uma maneira muito ampla, algo que não ocorria quando a internet não era tão popular, tal como, por conseguinte, o e-commerce.

Por isso, é necessário que uma marca, independentemente se entrante no empreendedorismo ou uma empresa tradicional, conceitue o atendimento ao cliente como uma entrega importante de valores.

O cliente é atendido de forma direta e indireta

Uma vez que o cliente é atendido desde quando ele visita o site da marca pela primeira vez. Sendo assim, é necessário acompanhar o processo de compra, eliminar gargalos e investir em um sistema tecnológico que quebre barreiras na comunicação e desburocratize o atendimento.

Visto que o cliente deve ser atendido de maneira direta para tirar dúvidas; ao passo que também a empresa deve entregar o produto dentro do prazo e gerar promoções que realmente façam jus aos valores empresariais.

Invista em tecnologia

Por isso, uma gestão atual deve considerar o atendimento ao cliente como algo primordial em todos os seus processos; já que o cliente não é atendido somente pelo profissional do outro lado da linha telefônica, inclusive o chatbot ocupa o lugar do telefone para muitas empresas. Visto que a maioria dos clientes – na atualidade – preferem realizar o contato de forma direta e desburocratizada.

Evite gerar uma insatisfação

Portanto, esse conceito deve ser implementado por uma empresa de pequeno porte para que a gestão ampare o seu próprio crescimento. Visto que a insatisfação do cliente, independentemente do porte da empresa, pode ser de difícil reversão.

Uma vez que o cliente atual não possui um comportamento passivo e paciente; ao contrário, o perfil do cliente atual é dinâmico e participativo. Por isso, a gestão deve ser holística e deve considerar o gerenciamento do fluxo interno, além das redes sociais da empresa.