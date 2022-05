O conflito entre a Rússia e Ucrânia gera novas pressões sobre a economia global

Confira a análise do Banco Central do Brasil (BCB) sobre o cenário econômico atual, de acordo com a divulgação oficial da própria instituição.

Economia: novas pressões sobre a economia global

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), o conflito entre Rússia e Ucrânia e lockdowns na China adicionam novas pressões ao cenário global. Além disso, tais situações elevam a intensificação dos gargalos setoriais, bem como a possível crise energética e a pressão adicional sobre commodities.

O choque decorrente do conflito e lockdowns na China possui potencial para exacerbar as pressões inflacionárias que já vinham se acumulando tanto em EMEs como em AEs, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Mudança no patamar da inflação global

O conflito traz importantes implicações para a economia global, independentemente de seu desfecho. Reorganização geopolítica e o redesenho das GVCs.

Implicações do conflito: crise energética

A crise energética é um dos impactos de curto prazo do conflito entre Ucrânia e Rússia. São necessárias medidas para garantir a segurança energética e alimentar. Medidas podem afetar incentivos para produção. Há um aumento dos desafios na transição para uma economia verde, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Impactos de longo prazo

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode gerar maior incentivo para utilização de fontes de energia alternativas. o redesenho das matrizes energéticas e dos sistemas de produção, considerando o longo prazo, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Economias Emergentes

A taxa de juros nominal neutra obtida a partir de pesquisas de mercado dos bancos centrais. Quando não disponível, a taxa de juros nominal neutra foi calculada somando-se a taxa de juros real neutra obtida de pesquisas de mercado de bancos centrais e a respectiva meta de inflação do país. As pesquisas de mercado são anteriores ao início do atual conflito, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Implicações do conflito

Divisão das GVCs Reorganização das Cadeias Globais de Valor;

Criação de redundâncias na produção e no suprimento de insumos;

Efeitos sobre produtividade, crescimento e inflação no mundo;

Divisão das cadeias globais;

Concentração dos fluxos de comércio;

Energia;

Alimentos;

Bloco ocidental pode representar oportunidade para o Brasil.

Geopolítica global

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia deve provocar reorganização dos blocos geopolíticos com implicações para as cadeias de comércio, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

A reorganização geopolítica tem implicações para os fluxos de comércio de produtos como:

Energia;

Petróleo ;

Gás natural;

Alimentos;

Insumos básicos;

Suprimentos bélicos.