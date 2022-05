O que acontece quando você perde a chave privada da sua carteira de Bitcoins?

Você perdeu as chaves privadas da sua carteira Bitcoin? Se sim, aqui está o que você deve saber sobre a perda das chaves privadas de uma carteira de criptomoedas.

Talvez você tenha ouvido dizer que as chaves privadas controlam a Bitcoin. Idealmente, estas se comparam às chaves físicas de um cofre de dinheiro convencional ou cofre. Elas criam assinaturas de que você precisa para gastar suas Bitcoins. Se você perder a chave privada da sua carteira de Bitcoins, você perde os fundos nela contidos. visita en el site

Se você tentar adivinhar as assinaturas, a carteira de criptomoedas lhe dará um certo número de tentativas antes de confiscar e encriptar seu conteúdo para sempre. É por isso que todo o investidor ou trader de criptomoedas deve estar atento para evitar perder ou esquecer suas chaves. Se o fizer, você não terá outra opção senão assistir impotente ao aumento e à queda acentuada do preço da Bitcoin, sem ter que se preocupar com sua riqueza digital.

O que é uma chave privada da carteira Bitcoin?

A chave privada de uma carteira de criptomoedas é o número secreto que o proprietário utiliza para acessar seus tokens. As pessoas utilizam este número único na criptografia, como uma senha. As pessoas usam chaves privadas para provar a propriedade de um endereço em blockchain e assinar transações.

Essencialmente, as chaves privadas são parte integrante da Bitcoin e de outras moedas virtuais. A composição de segurança deste número ajuda o usuário a evitar acesso não autorizado ou roubo dos fundos em suas carteiras de criptomoedas.

Como funcionam as chaves privadas

As pessoas controlam as Bitcoins através de endereços e chaves digitais, representando o controle e a propriedade de tokens virtuais. Os usuários de Bitcoins podem depositar tokens em um endereço público de uma carteira. Por exemplo, você pode comprar Bitcoins em uma plataforma digital como a öl profit-App utilizando dinheiro fiduciário e enviá-los para o endereço público de sua carteira. Ainda assim, a retirada de tokens exigirá uma chave privada única.

A chave privada de uma carteira de criptomoedas apresenta muitas formas. Normalmente, com notações de base, a chave pode ter centenas de dígitos. Assim, o objetivo é tornar a chave difícil de ser quebrada com força bruta. No entanto, as chaves privadas são um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos.

Um algoritmo matemático complexo cria chaves públicas a partir de chaves privadas. Ainda assim, é quase impossível reverter este processo produzindo chaves privadas a partir de chaves públicas. O mesmo algoritmo desenvolve os endereços de recebimento utilizando chaves públicas. Um endereço digital de criptomoedas é como uma caixa postal, enquanto a chave privada se compara à própria caixa.

De acordo com este exemplo, qualquer pessoa pode inserir pequenas embalagens através da abertura da caixa postal, inclusive cartas. No entanto, somente um indivíduo com uma chave única pode recuperar os pacotes ou cartas. Como tal, manter esta chave segura é essencial porque se perdê-la ou se alguém a roubar, a caixa postal ficará comprometida.

Perder a chave de sua carteira Bitcoin significa perder seus fundos

A Bitcoin não tem uma empresa para ajudá-lo a recuperar sua chave privada ou tokens. Além disso, nenhuma entidade armazena senhas de carteiras digitais. De acordo com Satoshi Nakamoto, o objetivo principal da Bitcoin era permitir que qualquer pessoa criasse uma conta digital, segurasse e transferisse fundos sem uma autoridade central que a regulasse ou impedisse.

Uma rede de computadores torna isso possível, seguindo um software com todas as regras de criptomoedas. E este software inclui algoritmos complexos que facilitam a criação de endereços e suas chaves privadas. Além disso, somente o criador da carteira digital conhece o endereço e a chave privada.

Este software também permite que a rede Bitcoin confirme a precisão da senha antes de permitir as transações sem conhecer ou ver a própria senha. Em poucas palavras, o sistema Bitcoin permitirá que as pessoas criem uma carteira de criptomoedas sem se registrarem em um banco ou em qualquer instituição financeira. Além disso, você não passa por nenhuma verificação de identidade quando se inscreve.

Conclusão

Perder a chave privada de sua carteira Bitcoin não significa que você não possa recuperar seus tokens. No entanto, você tem apenas algumas opções. Embora você possa encontrar tutoriais explicando como recuperar suas moedas digitais, nem todas elas funcionam. Assim, a opção mais segura é manter a chave privada de sua carteira digital segura.