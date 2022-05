O que cai no vestibular da Unioeste?

Vestibular Unioeste: tópicos cobrados

A Unioeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é uma universidade pública com campi nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo e Marechal Cândido Rondon.

Os candidatos interessados em ingressar na instituição podem participar do processo seletivo de duas maneiras diferentes: por meio do vestibular ou por meio do SISU.

Se você vai prestar o vestibular da Unioeste, o artigo de hoje é para você. Separamos um resumo com os tópicos cobrados em cada uma das disciplinas do vestibular. Confira!

Português:

Sintaxe

Semântica

Interpretação de texto

Obras obrigatórias

Filosofia:

Racionalismo

Empirismo

Ceticismo

Materialismo

Positivismo

Ética

Filosofia Política

Estética

Geografia:

Globalização

Regionalização brasileira

Geopolítica

Eras geológicas

Formação da Terra

Relevo e solos

Dinâmica climática

Recursos hídricos e florestais

Migrações

Diversidade cultural

Movimentos Sociais

Urbanização

Urbanização no Paraná

Políticas ambientais

Problemas ambientais urbanos

Biodiversidade

História Geral:

Antiguidade Clássica

Feudalismo

A transição do feudalismo para capitalismo

Surgimento da burguesia

Renascimento

Revolução Industrial

O capitalismo inglês

Reformas religiosas

Contrarreforma

Revolução Inglesa

Revolução Francesa

Guerra fria

Iluminismo

Revolução Russa

Grandes navegações

História do Brasil:

Brasil Colônia

Paraná no período colonial

A construção do Estado Nacional Brasileiro

A inserção do Paraná (e da região Oeste do Paraná) na Economia Nacional

Revolução de 1930

Estado novo

Populismo na América Latina

Sociologia:

Surgimento da sociologia

Pensamento de Auguste Comte

Pensamento de Émile Durkheim

Pensamento de Max Weber

Pensamento de Karl Marx

Sociologia brasileira

Escola de Frankfurt

Indústria Cultural

Relativismo

Etnocentrismo

Tipos de Estados

Biologia:

Origem e evolução das células

Química celular

Divisões celulares

Tecidos animais e vegetais

Reprodução, desenvolvimento embrionário e ciclo de vida de animais, incluindo os seres humanos.

Métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis.

Hereditariedade

Leis de Mendel

Mutações gênicas e cromossômicas

Origem do Universo

Evolução

Diversidade dos seres vivos

Ecologia

Cadeia alimentar

Teia alimentar

Ciclos biogeoquímicos

Física:

Grandezas físicas

Cinemática

Posição e deslocamento

Movimento circular uniforme

Dinâmica

Leis de Newton

Conservação de energia

Impulso e quantidade de movimento

Leis de Kepler

Estática

Hidrostática

Calorimetria

Magnetismo

Óptica e ondulatória

Reflexão e refração da luz

Ondulatória

Matemática:

Conjuntos

Números reais

Sequências

Razões e proporções

Polinômios

Análise combinatória

Probabilidade

Matrizes

Sistemas de Equações Lineares

Geometria analítica

Química:

Estados físicos da matéria

Tabela Periódica

Ligações químicas

Radioatividade

Oxirredução

Ácidos

Bases

Estequiometria

Soluções

Solubilidade e aplicações

Termodinâmica química

Lei de Hess

