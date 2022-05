O que é? Como funciona? Quais as vantagens?

A cultura do feedback tem sido cada vez mais valorizada nos ambientes corporativos. Isso se deve ao fato de que essa cultura é capaz de proporcionar efeitos bastante interessantes no curto, médio e longo prazo. A equipe passa a se desenvolver, assim como os colaboradores tendem a se sentir mais motivados.

Porém, muitas pessoas ainda têm dúvidas quando se trata dessa cultura. E para lhe ajudar a sanar estes questionamentos, fizemos este guia completo. Acompanhe para saber mais!

O que é a cultura do feedback?

Em linhas gerais, podemos dizer que a cultura do feedback diz respeito à criação de um ambiente aberto ao diálogo, dentro da corporação. Essa cultura permite que exista uma periodicidade no feedback, e que este visa sempre auxiliar o colaborador no seu desenvolvimento.

O gestor mantém um cronograma de feedback para garantir que cada membro da equipe possa entender seus pontos fortes e fracos, sempre visando a qualidade de vida no trabalho, a produtividade e o alto desempenho.

O hábito de conversar permite que todos os envolvidos possam sempre crescer e encontrar novas formas de enxergar a própria atuação, viabilizando assim mais motivação, foco nos objetivos e menos procrastinação.

Como funciona a cultura do feedback?

A cultura do feedback funciona de uma maneira relativamente simples, mas não necessariamente fácil. Isto é, você não precisa de mil e uma ferramentas para implementar um bom feedback. Porém, colocá-lo em prática pode exigir muita dedicação e esforço por parte do gestor.

Assim sendo, entenda como, basicamente, funciona essa cultura dentro das empresas:

A empresa precisa preparar um ambiente propício ao feedback. Dito de outro modo, ele não pode acontecer nos corredores ou em alguma fila da cantina da empresa! Ele deve ocorrer em uma sala reservada e preparada para esse tipo de situação. A cultura do feedback também deve ser desenvolvida através de um diálogo construtivo. O gestor nunca deve apontar defeitos, sem critérios. Ele deve buscar formas de mostrar quais caminhos deveriam e devem ser seguidos, ao invés daqueles que foram percorridos. Há momentos para avaliações individuais e grupais. Assim, a cultura vai sendo cada vez mais enraizada no dia a dia dos indivíduos, viabilizando um crescimento constante. O feedback é objetivo, uma vez que não basta ficar fazendo “rodeios” no discurso sem direcionar o colaborador. É preciso ser prático!

Quais as vantagens?

As vantagens de implementar essa cultura são inúmeras, embora nem todas as pessoas conheçam. Listamos algumas desses benefícios para que você possa saber um pouco mais:

Produtividade elevada: A produtividade fica muito mais elevada, considerando o fato de o colaborador entenderá os melhores caminhos para percorrer.

A produtividade fica muito mais elevada, considerando o fato de o colaborador entenderá os melhores caminhos para percorrer. Mais motivação nos colaboradores: Ao receber bons direcionamentos e metas, o colaborador tende a se sentir parte de algo maior, motivando-se.

Mais motivação nos colaboradores: Ao receber bons direcionamentos e metas, o colaborador tende a se sentir parte de algo maior, motivando-se.

Menos necessidade de retrabalho: Quando os objetivos são claros, a necessidade de retrabalho é muito menor.

Quando os objetivos são claros, a necessidade de retrabalho é muito menor. Alinhamento com os objetivos da empresa: Os objetivos da empresa também são bem esclarecidos no feedback.

Alinhamento com os objetivos da empresa: Os objetivos da empresa também são bem esclarecidos no feedback.

Maior foco e concentração: Saber o que fazer e quando fazer ajuda na hora de manter o foco e a concentração.

Viu só como a cultura do feedback pode mudar o dia a dia de qualquer empresa? Invista nela!