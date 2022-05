O que é: em branco? Como remover cerca de branco bloqueado?

Você já enfrentou sobre: ​​em branco enquanto visita qualquer endereço da web em seu navegador? Se sim, então não há com o que se preocupar. Neste artigo, examinaremos a opção Sobre em branco e descobriremos se você deve removê-la e, se sim, como? Então, se você está curioso para saber sobre o About Blank, fique com a gente.

o Sobre em branco ou sobre: ​​em branco opção significa uma página vazia em seu navegador da web. Esteja você usando Firefox, Chrome ou Edge, o Sobre em branco gera uma página em branco que mostra apenas o título. Esta opção também pode ser usada para abrir uma nova página em branco em seu navegador da web. Vamos seguir em frente para aprender O que é about:blank e como removê-lo?

O que é: em branco?

As páginas em branco incorporadas ao navegador são importantes para acessar os serviços dos navegadores da web. Os navegadores usam esse tipo de página para processar o comando Interno. Isso visa os comandos internos que você deseja executar no sistema. Existem algumas opções como Sobre:cache, Sobre:plugins, About:blank#blocked, About:blank#blocked StackOverflow, e muitos mais.

Sobre em branco não são as páginas completamente em branco, mas atinge algumas ações internas feitas pelo navegador. Podemos concluir isso como uma página em branco que não possui um URL. Esta é uma função embutida do navegador. Bem, esta função também indica a disponibilidade de malware no sistema. Se você está continuamente enfrentando a disponibilidade de about:blank em seu sistema, seu sistema pode ter malware.

O que causa sobre: ​​em branco?

Bem, há muitas razões pelas quais About Blank aparece no seu navegador da web. Quando você clica em um link de download e a página está conectada a qualquer página da web, o tempo de carregamento do link de download permitirá que esta página seja aberta. Além disso, se você abrir a página com a ajuda de um link de download e a página não mostrar nada, o About:blank começará a aparecer na tela.

Se o navegador da web não entender o que mostrar de acordo com a pesquisa, um espaço em branco começará a aparecer na tela. Bem, não é malicioso para o seu sistema, mas se for exibido continuamente em loop, pode gerar alguns problemas no futuro. Não é um assunto sério ou problemático, mas acontecer em um loop não fornecerá uma boa experiência de usuário, portanto, você deve removê-lo se for inconveniente.

Como me livrar de About: blank Error no Chrome

Sobre: ​​em branco error não é algo que possa ser removido do seu navegador. Mas, se você o vir toda vez que iniciar o navegador da Web, poderá alterar a página inicial do navegador da Web.

No entanto, About Blank é uma coisa normal que ocorre por vários motivos, mas se você enfrentar About Blank em todas as páginas da Web que visitar, isso pode ser um problema grave. Aqui estão algumas soluções que podem ajudá-lo a se livrar do about:blank aparece continuamente.

Para remover About Blank, você deve executar um software antivírus em seu sistema. Se esse problema estiver ocorrendo devido a malware prejudicial, isso será descartado com a ajuda de um antivírus.

Você deve limpar seu histórico e o cache disponível em seu navegador web. Às vezes, isso também criará um problema de About:blank em seu navegador da web.

Se você colocou configurações diferentes em seu navegador da web, isso também pode ser um problema que ocorre About:Blank problem. Nessa situação, você deve reverter as configurações do navegador da Web para as configurações de costume. Antes de tudo, abra seu navegador da web e vá para o “ Definições ” opção Uma lista será aberta; você tem que ir para a opção abaixo e selecionar o “ Avançar ” opção. Nesta seção, selecione a opção “ Redefinir ” opção. Confirme seu comando para redefinir e retornar à sua página inicial.

Você também pode usar programas anti-malware para detectar o que causa esse about:blank no seu navegador da web.

É about:blank is Any Virus or Malware?

Não, a página em branco não é nenhum vírus ou malware que cause danos ao seu sistema. Geralmente, é uma página em branco que um navegador da Web mostra em uma situação em que não há conteúdo para veicular nessa página.

Além disso, about:blank também é usado por muitos antivírus ou programas anti-malware que mostram esta página vazia quando encontram páginas maliciosas. Pode ser um sinal de que seu computador pode ser afetado por vírus ou malware prejudiciais.

Conclusão

Então, este foi o guia completo sobre O que é:blank e como removê-lo. Seguindo as etapas, você pode se livrar rapidamente de enfrentar continuamente a opção About:Blank em seu navegador da web. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se você tiver alguma dúvida sobre o mesmo, basta deixar um comentário abaixo.

