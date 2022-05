o que é o erro 403?

O Caixa TEM vem sendo muito utilizado pelos brasileiros, já que benefícios sociais do governo federal, como o Auxílio Brasil e o saque extraordinário do FGTS são depositados na conta social da Caixa Econômica Federal. Desse modo, alguns usuários acabam se deparando com erros no aplicativo, como o “forbidden” ou o erro 403.

Antes de mais nada, é preciso entender que o erro 403 não é um problema exclusivo do Caixa Tem. Sendo assim, é possível encontrar esse problema em diversos outros aplicativos ou plataformas online. O erro se manifesta quando o usuário tenta acessar um endereço que está indisponível naquele momento.

Entenda o motivo do erro 403

De acordo com especialistas, diversos motivos podem levar ao erro 403 no Caixa Tem, até mesmo uma falha de conexão com a internet. Nesse caso, o problema ocorre por conta da conexão utilizada pelo usuário, de forma que o aplicativo não é capaz de se conectar com os servidores da Caixa Econômica Federal.

Outra situação comum pode ser um erro no servidor da Caixa Econômica Federal. O problema pode ocorrer quando muitos usuários tentam acessar suas contas ao mesmo tempo. Por conta disso, a instituição busca dividir as datas de pagamento de benefícios sociais como o Auxílio Brasil e o Fundo de Garantia.

Os usuários que utilizam versões antigas do aplicativo também podem se deparar com o inconveniente, já que a recomendação é sempre mantê-lo atualizado. Por fim, é importante conferir se o Caixa Tem possui as permissões do smartphone para seu funcionamento correto. Para conferir se as permissões estão corretas basta acessar as configurações do aparelho, clicar em “Aplicativos”, “Caixa TEM” e “Permissões”.

Após muitas tentativas sem sucesso, a recomendação é que o usuário tente acessar o Caixa Tem por meio de outros dispositivos, já que o problema também pode ser no celular utilizado. Por fim, caso nenhuma das dicas recomendadas acima resolva o problema, os usuários devem procurar uma agência da Caixa Econômica para comunicar o erro, ou entrar em contato pela instituição pelos canais de atendimento.

Sobre o Caixa Tem

O Caixa TEM foi criado no ano de 2020, com o objetivo de facilitar o acesso dos brasileiros a serviços e transações bancárias. Desse modo, a instituição oferece uma conta gratuita para ser utilizada no dia a dia.

Por meio do aplicativo Caixa TEM, os usuários podem receber e enviar dinheiro, pagar contas, utilizar o PIX (sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central) e até mesmo poupar dinheiro. Vale informar que o App é compatível com inúmeros aparelhos celulares e oferece também tecnologia para Pessoas com Deficiência (PcD).

Para utilizar o Caixa TEM, basta que os usuários que possuam uma conta poupança social baixem o aplicativo na Play Store ou Apple Store. Em seguida, será preciso realizar o acesso com o CPF e uma senha numérica. No primeiro acesso o usuário deve confirmar sua identificação no App por meio de um código enviado via SMS. Após seguir os passos citados anteriormente, basta utilizar os serviços desejados.