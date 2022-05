o que posso fazer para receber benefício em maio?

Falta pouco mais de uma semana para o início dos pagamentos de maio do Auxílio Brasil do Governo Federal. A princípio, segundo as informações oficiais, no próximo dia 18, os repasses acontecerão para as pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1. Trata-se do primeiro grupo a receber a sétima rodada.

Primeiramente, quem não recebeu nenhuma parcela do Auxílio Brasil nos meses anteriores, também poderá entrar na folha de pagamentos. Embora não exista uma inscrição direta para entrada no programa, o cidadão pode realizar algumas checagens para poder aumentar as suas chances de participação no benefício em maio.

O primeiro passo é confirmar se os seus dados se encaixam nas regras de entrada no Auxílio Brasil. Vale lembrar que é preciso ter um cadastro ativo e atualizado no Cadúnico. Além disso, também é necessário ter uma renda per capita menor do que R$ 210, geralmente. É preciso seguir as normas.

Caso o cidadão não tenha um perfil no Cadúnico, pode pedir para entrar a qualquer momento. O processo de seleção é feito nas prefeituras de todos os municípios brasileiros. Basta entrar em contato com o seu governo municipal para saber como o processo é realizado por lá. Geralmente, o procedimento é feito nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

Entretanto, é importante deixar claro que as pessoas que entrarem para o Cadúnico apenas neste mês de maio, provavelmente não conseguirão entrar para a folha de pagamentos do Auxílio Brasil nas próximas semanas. O Ministério da Cidadania explica que existe um hiato de tempo para que o processo seja efetuado.

Verifique a atualização

O cidadão que já faz parte do Cadúnico pode conferir se os seus dados estão atualizados. Para realizar a conferência, não é preciso sair de casa. Basta acessar o novo app do próprio Cadúnico, que já está disponível para download.

Caso o sistema aponte que o Cadúnico está atualizado, o cidadão não precisa fazer mais nada. Basta esperar até que o Ministério da Cidadania selecione o seu nome. Há uma chance de entrada já neste mês de maio.

No entanto, caso o sistema não esteja atualizado, o cidadão precisa realizar a atualização. Caso o processo não exija nenhuma mudança nos dados registrados, então o procedimento pode ser efetuado através do próprio aplicativo, ou seja, não é necessário sair de caso.

Entretanto, existem situações em que o cidadão precisa alterar algumas informações dispostas no Cadúnico. Neste caso, é preciso ir presencialmente para o mesmo local em que o indivíduo realizou o processo de entrada.

Auxílio Brasil

No último mês de abril, pouco mais de 18,06 milhões de pessoas receberam o Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania, pasta responsável pelos pagamentos do benefício, divulgou os números.

Por fim, segundo dados da Confederação Nacional dos Prefeitos (CNM), pouco mais de 1 milhão de pessoas estavam na fila de espera para entrada no Auxílio Brasil no último mês de fevereiro. Ainda não ocorreu a divulgação dos números mais atuais.