o que são pontos átomos?

Os clientes do C6 Bank podem utilizar o programa de benefícios Átomos para trocar pontos acumulados por diversos produtos, cashback e até mesmo para pagar despesas do cartão de crédito. Para ter acesso aos pontos Átomos, os usuários não precisam realizar nenhum cadastro, ou seja, basta começar a utilizar a conta do banco digital para acumular pontos.

Vale ressaltar que o programa de benefícios do C6 Bank é totalmente gratuito e os pontos não expiram. Sendo assim, quanto mais os clientes utilizam sua conta, mais pontos são acumulados para trocar por benefícios.

Saiba como acumular pontos no C6 Bank

Como já dito anteriormente, quanto mais os usuários utilizam suas contas, mais pontos são acumulados. De acordo com o banco digital, diversas funcionalidades disponibilizadas pelo C6 Bank podem gerar pontos Átomos, como:

Compras nos cartões do C6 Bank (débito ou crédito);

Cadastro de chaves PIX: Ao cadastrar o CPF e número do celular, os usuários podem ganhar até 500 pontos mensais durante um ano;

Compras na C6 Store (loja online do banco digital) ;

Portabilidade de salário: Desta forma é possível receber até 1 mil pontos mensais durante um ano.

Além das possibilidades de acúmulo de pontos citados acima, os usuários do cartão C6 (débito e crédito) podem contratar um plano de aceleração. Dependendo do plano escolhido, é possível ganhar bônus mensais.

O banco digital esclarece que os planos de aceleração de pontos Átomos podem ser contratados diretamente pelo App do C6 Bank a partir de R$ 10 mensais. A mensalidade do plano é debitada diretamente na conta do usuário e infelizmente não está disponível para clientes C6 Carbon.

Veja o que é possível fazer com os pontos Átomos

Segundo o C6 Bank, os usuários podem resgatar mais de 60 mil produtos diretamente na C6 Store, além de passagens e cashback. Ademais, com o programa “Pague com Pontos” os clientes da instituição podem utilizar o benefício para pagar contas feitas com o cartão de crédito do banco digital.

Vale informar que os usuários que não possuem pontos suficientes para trocar por um produto desejado podem utilizar os pontos e completar a compra com o cartão de crédito. No entanto, alguns serviços específicos como transferência de milhas e descontos de anuidades só podem ser adquiridos com pontos Átomos do C6 Bank.

Conheça o C6 Bank

O C6 Bank é uma ótima opção para clientes que buscam um banco totalmente digital com programas de benefícios, já que a instituição oferece o programa Átomos. Além disso, a fintech garante uma conta digital gratuita onde é possível realizar as operações online por meio do aplicativo ou site, sem precisar ir até uma agência física.

O processo de abrir uma conta no C6 Bank é bastante simples e deve ser feito diretamente no aplicativo do banco digital. Para isso, a instituição solicitará alguns dados pessoais como documento e assinatura do usuário.

Mais informações sobre as vantagens de ser cliente do C6 Bank e todos os serviços oferecidos pelo banco digital podem ser conferidas no site da instituição financeira.