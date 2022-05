Você já parou para pensar no que um jovem líder precisa saber? Se ainda não, este é um bom momento para refletir sobre o assunto. Afinal, apenas conhecer os atributos de um bom líder não é tudo o que você precisa para ter uma carreira mais promissora.

Portanto, pegue lápis e papel e venha refletir com a gente sobre esse assunto importante!

O que um jovem líder precisa saber?

São diversas as considerações que um jovem líder precisa saber para começar a carreira da melhor forma. Veja:

1. Você não vai agradar a todos os liderados

Não existe fórmula que seja capaz de fazer com que você agrade a todos os seus liderados. Sempre terão aqueles que irão falar mal de você, fazer fofocas, intrigas, etc. E tudo bem! Ninguém é capaz de agradar a todos.

2. Nem sempre você irá gostar de todos os liderados

Da mesma forma que nem todos vão gostar das suas posturas, você não irá “se dar bem” com todos os seus liderados. E, sim, pode ser que às vezes algumas questões pessoais atrapalhem o relacionamento. Cabe a você aprender a lidar com isso.

3. Haverá dias desmotivadores

Nem sempre você terá energia para colocar o seu time para cima. Às vezes as coisas darão tão erradas que ficará difícil enxergar uma luz no fim do túnel. Porém, ela existe.

4. Nem tudo está em suas mãos – faça o que você pode!

Um jovem líder precisa saber que ele não terá poder sobre todas as coisas. Dessa forma, é preciso se atentar ao que está ao seu alcance. Ponto.

5. As pessoas ainda vão lhe chamar de chefe

Em algumas circunstâncias você será chamado de chefe, mesmo não gostando. Então, esteja preparado para ser visto como o chefe, “o ruim”, ou algo nesse sentido. E trabalhe para construir uma imagem positiva sobre você.

6. Os seus objetivos podem se atrasar em alguns casos

Nem sempre as suas metas e os seus planos vão dar certo da forma como você gostaria… Prepare-se para esses lutos.

7. A sua forma de enxergar um trabalho pode não ser a melhor

No momento em que um novo líder entra no mercado, ele pode ter uma visão muito mágica do trabalho. Porém, nem sempre essa visão é o melhor caminho. E quando você perceber isso, poderá se “magoar” um pouco.

8. Algumas equipes não estarão prontas para um líder

Nem sempre as equipes estão prontas para ter um verdadeiro líder. Logo, elas esperarão um chefe que manda, que não acompanha e que é frio e distante. Assim, elas podem estranhar a sua postura.

9. A paciência será a sua maior aliada

Um jovem líder precisa saber que a paciência deverá ser exercitada todos os dias. Afinal, você vai lidar com pessoas diferentes, ideias diferentes, objetivos diferentes… E isso pode criar conflitos bastante difíceis.

10. Você deverá estudar comunicação

Por fim, um jovem líder precisa saber que a comunicação será a chave do sucesso dele. Logo, é preciso desenvolver uma comunicação assertiva, clara e objetiva, estudando-a.

E você? Qual conselho daria para um jovem líder? Comenta aqui embaixo!