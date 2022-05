Obras obrigatórias do vestibular Unioeste 2023: confira quais são elas

A Unioeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é uma universidade pública com campi nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo e Marechal Cândido Rondon.

A comissão organizadora do vestibular da instituição já divulgou a lista de leituras obrigatórias para a edição 2023 do processo seletivo.

A divulgação da lista de obras obrigatórias possui o objetivo de dar aos candidatos a oportunidade de ler com antecedência as obras que serão cobradas em questões do exame.

Todos aqueles que desejam alcançar um alto desempenho no vestibular da Unioeste devem saber que acertar as questões sobre as obras obrigatórias pode fazer a diferença na nota final.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou a lista de obras obrigatórias do vestibular Unioeste 2023. Vamos conferir!

Obras obrigatórias Unioeste 2023: poemas

Buscando a Cristo, de Gregório de Matos

A procissão de cinza em Pernambuco, de Gregório de Matos;

Descreve naquele tempo o que era a cidade da Bahia In: MOISÉS, Massaud. A literatura brasileira através dos textos. Sao Paulo: Cultrix, 2001, de Gregório de Matos;

Junto dessa corrente contemplando In: MOISÉS, Massaud. A literatura brasileira através dos textos. Sao Paulo: Cultrix, 2001, de Claudio Manuel da Costa;

Quem sou eu?, de Luís Gama;

O canto do Piaga, de Gonçalves Dias;

Se se morre de amor, de Gonçalves Dias;

Já da morte o palor me cobre o rosto, de Álvares de Azevedo;

Amor e medo, de Casimiro de Abreu;

O adeus de Teresa, de Castro Alves;

O Guesa errante, de Sousândrade (Joaquim de Sousa Andrade);

Profissão de fé, de Carvalho Junior;

O poeta do hediondo, de Augusto dos Anjos;

Estou sentado sobre minha mala, de Mário Quintana;

Poeminho do contra, de Mário Quintana;

Agulhas, de João Cabral de Melo Neto;

Vozes-mulheres, de Conceição Evaristo;

Para Domingos Jorge Velho, de José Carlos Limeira;

Gato esccondido…, de Severino Lepê Correia;

Um homem com uma dor, de Paulo Leminski.

Obras obrigatórias Unioeste 2023: canção

A carta, de Renato Russo e Erasmo Carlos.

Obras obrigatórias Unioeste 2023: teatro

O rei da vela, de Oswald de Andrade.

Obras obrigatórias Unioeste 2023: contos

Lenda dos campos, de Cruz e Sousa;

Gaetaninho, de Alcântara Machado;

Enquanto dura a festa, de Luiz Vilela;

Deus sabe o que faz, de Luiz Vilela;

Aqueles dois, de Caio Fernando Abreu;

Seminário dos ratos, de Lygia Fagundes Telles;

A moça tecelã, de Marina Colasanti;

O pecado, de Lima Barreto;

Capitu sem enigma, de Dalton Trevisan.

Obras obrigatórias Unioeste 2023: romances

A segunda pátria, de Miguel Sanches Neto;

Os tambores silenciosos, de Josué Guimarães;

Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus;

A mãe da mãe da sua mãe e suas filhas, de Maria José Silveira;

Terra papagalli, de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta.

Obras obrigatórias Unioeste 2023: diversidade

Note que a lista de obras obrigatórias do vestibular da Unioeste não possui somente romances, mas também canções, poemas isolados, etc.