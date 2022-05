Obras obrigatórias dos principais vestibulares 2023: confira!

Parte significativa dos vestibulares brasileiros possui uma lista de obras que devem ser lidas pelos candidatos. Elas serão cobradas em questões de literatura e em questões interdisciplinares ao longo das provas.

A publicação das listas tem como objetivo permitir que o vestibulando possa se preparar antecipadamente para o vestibular, lendo todos os livros.

Assim, aqueles que pretendem prestar vestibular devem saber que ler as obras obrigatórias é extremamente importante para responder as questões sobre as mesmas corretamente.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou as listas de obras obrigatórias das edições de 2023 dos principais vestibulares do país. Confira!

UEL: Universidade Estadual de Londrina

Contos novos, de Mário de Andrade;

Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus;

Histórias que os jornais não contam, de Moacyr Scliar;

Niketche, de Paulina Chiziane;

Torto arado, de ltamar Vieira Junior;

Melhores poemas, de Fernando Pessoa;

O rei da vela, de Oswald de Andrade;

O seminarista, de Bemardo Guimarães;

Chove sobre minha infância, de Miguel Sanches Neto;

Cartas chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga.

UFRGS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Lisístrata, de Aristófanes;

São Bernardo, de Graciliano Ramos ;

V árias Histórias, de Machado de Assis;

A falência, de Júlia Lopes de Almeida;

Construção (álbum de música), de Chico Buarque;

Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo;

Coral e outros poemas, de Sophia de Mello Breyner Andresen;

Caderno de memórias coloniais, de Isabela Figueiredo;

Deixa o quarto como está, de Amílcar Bettega;

Bagagem, de Adélia Prado;

As Meninas, de Lygia Fagundes Telles ;

Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva.

Fuvest – Universidade de São Paulo (USP)

Nove Noites, de Bernardo Carvalho;

Terra Sonâmbula, de Mia Couto;

Campo Geral, de João Guimarães Rosa;

Quincas Borba, de Machado de Assis;

Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos;

Angústia, de Graciliano Ramos;

Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles;

Mensagem, de Fernando Pessoa;

Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade.

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina

Pauliceia Desvaiarada, de Mário de Andrade;

Negro, de Cruz e Souza;

De amor e amizade, de Clarice Lispector;

Boca do Inferno, de Ana Miranda;

Fazenda Modelo, de Chico Buarque;

Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida.

ITA: Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Antologia Poética, de Carlos Drummond de Andrade;

Contos Novos, de Mário de Andrade;

Os Ratos, de Dyonelio Machado.

UFPR: Universidade Federal do Paraná

Casa de Pensão, de Aluísio de Azevedo;

Sagarana, de Guimarães Rosa;

Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto;

Últimos Cantos, de Gonçalves Dias;

Nove Noites, de Bernardo Carvalho;

O livro das semelhanças, de Ana Martins Marques;

O Uraguai, de Basílio da Gama;

Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus.