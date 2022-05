Ocupantes de moto são arremessados durante colisão com carro

Uma colisão, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio, deixou duas pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira, 02, no cruzamento das Ruas Salvador Calmon e Jornalista Jaime Amorim Miranda, no bairro do Poço. Em um vídeo enviado ao Alagoas 24 Horas é possível perceber a moto, com dois ocupantes, cruzando a Rua Salvador Calmon…

Reprodução

Em um vídeo enviado ao Alagoas 24 Horas é possível perceber a moto, com dois ocupantes, cruzando a Rua Salvador Calmon quando é atingida por um automóvel, de cor prata. Com o impacto, o motociclista e o garupa são arremessados e caem em uma calçada. Ainda não se sabe qual dos veículos teria avançado o sinal vermelho.

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram atendimento às vítimas. De acordo com dados da assessoria de comunicação do Samu, uma das vítimas tem 31 anos e foi identificada como sendo Vanderson da Silva Lima. Ele apresentava escoriações na face e no ombro quando recebeu os primeiros socorros da Unidade de Suporte Básico (USB) e foi levado à UPA do Jaraguá. A outra vítima foi socorrida por uma guarnição do Corpo de Bombeiros.