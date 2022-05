Operação da Sefaz apreende cerca de R$ 750 mil em mercadorias irregulares em Maceió

Ações aconteceram durante toda a semana em diferentes bairros da Capital

Auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL) realizaram durante esta semana várias fiscalizações de rotina nos bairros de Maceió. A operação visa coibir a sonegação e os prejuízos causados aos contibuintes.

No Centro foram apreendidas mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 390 mil sem documentação fiscal. Dentre os produtos, estão: celulares, caixas de som, relógios, fones e diversos acessórios eletrônicos em geral. Na ocasião, essas mercadorias resultaram em R$ 91.890,79 de imposto e multa.

Já no Barro Duro, a equipe volante da Coefi, em ação de fiscalização, flagrou dois caminhões em prática de descaminho, cujo objetivo era desviar mercadorias em trânsito ou entregá-las sem prévia autorização do Fisco a outro destinatário diferente do que constava nos documentos fiscais.

O primeiro veículo transportava drywall (placas de gesso). Já o segundo, levava forros de PVC. Entre imposto e multa, ambos resultaram equivalente o valor de R$ 71.309,00 que foram recolhidos aos cofres públicos. O valor em mercadorias correspondiam a cerca de R$ 360 mil.

Ascom Sefaz Alagoas

Nas notas fiscais, os produtos tinham destinos para contribuintes do estado de Minas Gerais e do município de Arapiraca. Entretanto, ambos produtos sendo descarregados em Maceió.

As empresas que apresentam inconsistências recebem e assinam os termos e as mercadorias são liberadas após o pagamento da multa. As retenções são feitas apenas daqueles que efetivamente estão irregulares com suas obrigações de recolhimento de tributos. Porém, a maioria das retenções é devido às irregularidades da ausência de Nota Fiscal ou de documento fiscal.