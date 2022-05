Conforme informações oficiais, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) reabre inscrições para que os profissionais envolvidos no turismo ecológico possam aperfeiçoar a sua atuação e elevar o seu nível de conhecimento.

Oportunidade de aperfeiçoamento para os profissionais envolvidos no turismo ecológico

De acordo com a divulgação oficial realizada na data desta publicação, 16 de maio de 2022, são duas mil vagas para cada um dos três cursos ofertados. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) informa que as inscrições vão até sexta-feira (20/05).

As inscrições podem ser feitas até o dia 20/05

De acordo com as informações divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), devido a alta procura pelos cursos direcionados ao setor de turismo, foram reabertas as inscrições a partir desta semana. São duas mil vagas para cada um dos três cursos ofertados, destaca o Ministério do Meio Ambiente (MMA).

As inscrições começaram nesta segunda-feira (16/05) e vão até sexta-feira (20/05). De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) , os cursos podem ser iniciados assim que o interessado realizar a inscrição e podem ser concluídos até o dia 17 de junho.

Elaboração de Trilhas Interpretativas

No curso “Elaboração de Trilhas Interpretativas”, os profissionais das áreas vão receber orientações, por meio de recursos teóricos e práticos, para integrar o público ao meio ambiente nas trilhas, destaca o Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Turismo de Base Comunitária

O outro curso, “Turismo de Base Comunitária”, busca incentivar a participação das comunidades locais no desenvolvimento de atividades turísticas sustentáveis.

Com isso, os moradores podem aproveitar o potencial turístico de duas regiões como uma atividade econômica, o que incentiva o empreendedorismo, a geração de emprego e renda e a conservação do meio ambiente, sendo relevante para todos envolvidos.

Noções Básicas de Condução Ambiental no Ecoturismo

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), através do curso “Noções Básicas de Condução Ambiental no Ecoturismo”, os guias e condutores de visitantes que trabalham no setor do ecoturismo vão poder aprofundar o conhecimento para incentivar o desenvolvimento das visitas guiadas em parques e unidades de conservação nacionais, unindo as atividades turísticas de lazer com a de educação ambiental.

Acesso facilitado e mais oportunidades

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) informa que todo o conteúdo dos três cursos é ministrado de forma remota, pela plataforma online do Educa+, aberta para toda a população e 100% gratuita. Sendo assim, para se inscrever, os interessados precisam acessar o portal ead.mma.gov.br, clicar em “inscrições abertas” e em “inscreva-se”.

Neste mês, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) já havia aberto as inscrições para os três cursos no período entre 9 e 20 de maio, mas as vagas se esgotaram nos primeiros dias, o que levou o Ministério a abrir novas turmas.

Ofertados também no ano passado de forma individual, os cursos voltados para o turismo ecológico receberam quase 25 mil inscrições, sendo uma ação importante para os profissionais de diversos setores relacionados ao turismo.

Educa+

De acordo com a divulgação oficial, a plataforma Educa+ é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente (MMA) para disponibilizar cursos e palestras voltados à educação ambiental.

Os conteúdos ficam abertos para o público em plataformas gratuitas e digitais, sendo assim, é possível obter mais informações através do site e por outros canais oficiais do Ministério do Meio Ambiente (MMA).