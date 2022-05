Organização oferece bolsas para quem quer estudar no exterior

Organização oferece bolsas para quem quer estudar fora: confira!

A organização BRASA (sigla de Brazilian Student Association, ou seja, Associação de Estudantes Brasileiros) é uma organização sem fins lucrativos formada por uma rede de estudantes brasileiros que estão estudando no exterior.

A BRASA está com inscrições abertas para o seu programa de bolsas, que visa beneficiar estudantes que já estudam no exterior ou que ainda querem estudar.

Ficou interessado? Confira, a seguir, mais informações sobre o programa.

Programa de Bolsas BRASA: informações

De acordo com a organização, o programa de bolsas BRASA possui como objetivo fomentar a igualdade de oportunidades no país para que talentos brasileiros de possam se desenvolver no exterior e impactar o Brasil.

O programa de bolsas BRASA, que foi fundado no ano de 2018, oferece aos seus bolsistas benefícios como como ajuda financeira, mentoria e atividades de desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional para estudantes que estudam ou que pretendem estudar em uma universidade fora do Brasil.

A bolsas possuem valores diferentes que variam de acordo com o perfil acadêmico de cada um dos candidatos, a condição socioeconômica dos mesmos, o suporte financeiro que esses já possuem, os custos da instituição no exterior e, por fim, a duração do curso.

O programa é mantido por doações de pessoas físicas, organizações não governamentais e também de empresas.

Programa de Bolsas BRASA: Brasa Black Honors

Ainda, o programa de bolsas BRASA também conta com o programa “BRASA Black Honors”, que possui como objetivo a formação de lideranças formadas por estudantes negros brasileiros que são comprometidos com o empoderamento da comunidade negra do Brasil. Para participarem da seleção, esses jovens devem ter sido aceitos em uma instituição do exterior ou devem já estar cursando um curso de graduação completo fora do Brasil.

Programa de Bolsas BRASA: datas

Interessados podem se inscrever no site https://www.bolsas.gobrasa.org/inscricao até o dia 15 de maio de 2022 às 23:59h (horário de Brasília).