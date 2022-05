Os jogos de cassinos em dúvida nenhuma estão ganhando mais e mais fama com o passar dos dias. Muito disso se dá pela diversidade de jogos que é possível um cassino ter, e por conta disso, eles estão sempre andando para alguém, que joga, aí descobre novos jogos no cassino, joga mais e por aí vai.

Esse mundo dos cassinos poderia ter ainda mais jogadores porque muitos nem sabem direito quais são esses jogos que podem ser encontrados em cassinos online. Essas pessoas nem sabem que muitas vezes ela até conhece os jogos, já jogou eu em outro contexto fora de um cassino online. Isso porque muitos jogos em cassino, como os de mesa, por exemplo, são jogos famosos em outros lugares além dos tradicionais locais de cassino. E para ajudar essas pessoas que estão confusas em quais são os melhores e principais jogos disponíveis em um cassino online, hoje vamos listar aqui quais são eles.

Slots

Começando então falando dos jogos de slots, que são extremamente populares no mundo dos cassinos. Todo mundo sabe que na hora de imaginar um cassino tradicional, a primeira coisa que vem na cabeça são as máquinas de slots, talvez pelo barulho tradicional que ela faz, talvez por suas luzes vivas e pulsantes que compõem o lugar.

E nos casinos online os slots definitivamente têm um lugar também, e as pessoas adoram a emoção de poder ter a combinação certa na máquina e simples assim ganhar muito dinheiro.

E felizmente para os amantes desse jogo, existem diversas versões e variações, que vão ter pelo menos um tipo que com certeza vai agradar ao público. Podemos citar como exemplo:

Slots de 3 carretéis – São os slots bem conhecidos, e os primeiros a serem inventados, tendo apenas 3 carretéis, ou seja, com 3 espaços para formar uma combinação.

Slots de 5 carretéis – Provavelmente o tipo mais clássico de jogo de slot, com certeza o mais popular ao redor do mundo hoje, isso porque é o que permite mais combinações e também mais prêmios.

Slots 3D – Uma das vantagens de se jogar slots nos casinos online é a tecnologia engloba os jogos, e por isso você tem máquinas bem mais bonitas, que vão ter gráficos e luzes muito legais, e os Slots 3D são exatamente isso, uns caça níqueis com gráfico bonito.

Slots de Jackpot progressivo – Imagine esse como um slot acumulativo. Cada vez que alguém joga e não ganha, um pedaço da quantia que ela jogou vai ser somado ao prêmio final do jogo, e assim é até que alguém ganhe, e aí começa a juntar de novo. Esse tipo de slot é muito popular porque ele pode pagar prêmios milionários.

Slots Flap top – Os Slots do estilo Flat Top são aqueles que tem um prêmio fixo, independente de quantas pessoas jogaram antes. E embora esse tipo de slot não pague milhões em prêmios para quem ganha, é muito mais fácil de conseguir acertar.

Poker

Existem mais de 150 milhões de pessoas jogando poker no mundo atualmente, então não é de se esperar que as pessoas queiram ver esse jogo presente nos casinos online. Além do mais, o poker também é um tipo de jogo que ficou muito popular graças aos casinos.

Apesar do jogo não ter nascido em um cassino e sim entre trabalhadores e imigrantes nos Estados Unidos, ele ficou muito poderoso dentro dos casinos físicos, e os filmes de Hollywood e as séries de Tv ajudaram também a criar a percepção de que um cassino não ´pode ser um cassino se ele não tiver poker.

E felizmente, a grande maioria dos casinos online de respeito tem jogos de poker, e claro, tem vários estilos de jogos de poker disponíveis. Todos sabem que não existe apenas uma modalidade de poker, e as pessoas tendem a gostar de mais de um, e pensando nisso, é possível encontrar várias modalidades. Entre as mais populares estão:

Poker Texas Hold’em

Poker Omaha

Poker Caribbean

Poker 7 Stud

Poker Three Card

Vale lembrar ainda que existem os pokers jogador de forma ao vivo, onde muitas vezes é possível fazer um stream de vídeo próprio para que as outras pessoas na mesa possam te ver, e o cassino as vezes também faz um stream do dealer, para dar ainda mais imersão a todos os envolvidos.

Roleta

A roleta também é um jogo que é sinônimo de cassino, já que também é um dos jogos que tem a popularidade que tem por causa deles. Além disso, é um tipo de jogo que acaba sendo extremamente divertido por tentar acertar o que vai acontecer com a bolinha.

A roleta também possui algumas variações, mas a questão principal sobre ela é que muitos cassinos assim como é no poker, colocam salas ao vivo, com o crupiê que organiza tudo sendo transmitido diretamente de um estúdio, com também a opção das pessoas se mostrarem, criando assim um ambiente que faz com que seu s jogadores se sintam em um cassino físico em Las Vegas.

Blackjack

O Blackjack é um jogo que algumas pessoas podem conhecer como 21, nas jogatinas caseiras em família, mas dentro de um bom cassino online ele é um blackjack, jogo de carta que você tem como objetivo conseguir cartas no valor exato ou aproximado a 21.

E em cima disso as apostas são feitas, onde o jogador joga somente contra a casa, tendo assim boas chances de vencer se conseguir usar as táticas certas.

O Blackjack também tem suas versões, como a europeia que é a mais popular de todas, mas isso pode variar de lugar para lugar.

E assim como nos exemplos anteriores, esses e por tipo de jogo que na sua versão ao vivo, possui um dealer ao vivo distribuindo as cartas, e os jogadores tem até a opção de mostrar o rosto através de uma chamada de vídeo enquanto jogam.

Outros jogos

Existem ainda alguns outros jogos que é preciso destacar, como Baccarat por exemplo, o jogo que fez muito sucesso no cinema graças a franquia 007, onde o personagem sempre estava jogando.

Além disso, precisamos lembrar que existem alguns cassinos que trabalham com coisas como bingo que muitas vezes são realizados ao vivo no mesmo estilo de streaming de vídeo que já comentamos, rifas e até apostas esportivas, o que é um diferencial já que são poucos os cassinos com essa modalidade. Não é todo cassino que trabalha com esses jogos, mas quando alguém encontra um cassino que trabalhe, isso acaba agradando bastante, já que são bastante populares aqui no Brasil.

Vale lembrar ainda que cada cassino tem a suas próprias regras em jogos, alguns têm muito, alguns tem tanto que nem tudo é usado, isso varia bastante. Se você procurar bem, vai encontrar, por exemplo cassinos online que possuem mais de 4000 mil jogos só de jogos de slots, pelo tanto que esse tipo é popular, mas por outro lado, você pode acabar encontrando apenas uma opção de poker, como o Texas Hold’em, por ser o mais popular.

Por isso é importante pesquisar bastante as opções de jogos de um cassino antes de fazer seu primeiro depósito, e já fazer a sua conta no site sabendo exatamente o que vai jogar.