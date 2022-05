PagSeguro Pagbank têm vagas de emprego pelo país

A PagSeguro Pagbank, especialista em meios de pagamento, tem vagas de emprego pelo país. A companhia está buscando profissionais que se adaptem a empresa e tenham o perfil das vagas oferecidas, além de possuir experiência profissional e facilidade com o trabalho. Acompanhe mais informações sobre os cargos.

PagSeguro Pagbank anuncia novas oportunidades de trabalho

A PagSeguro Pagbank, referência em soluções de serviços financeiros, está em busca de profissionais que atendam a todas as exigências a funções e se encaixem no perfil da companhia. As colocações estão disponíveis em várias unidades da companhia, espalhadas em todo o país.

Com informações retiradas através do InfoJobs, as seguintes oportunidades estão sendo ofertadas:

Executivo de Vendas Externas – várias cidades brasileiras : superior concluído, experiência mínima de três anos, Microsoft Word, excel e Outlook;

: superior concluído, experiência mínima de três anos, Microsoft Word, excel e Outlook; Executivo de Vendas Pleno – várias cidades brasileiras: cursando nível superior ou concluído, Excel intermediário, experiência com vendas externas, conhecimento com meios de pagamentos, gestão de pipeline e roteirização de clientes será um diferencial para ocupar o cargo.

Além de salário compatível ao mercado, a companhia oferece vários benefícios, que podem incluir: plano de saúde, vale transporte, seguro de vida, vale refeição, comissões, auxílio educação, auxílio combustível e plano odontológico.

Como se registrar

Para participar do processo de recrutamento na PagSeguro Pagbank, os candidatos às posições devem atender às exigências do setor que pretendem ocupar, serão aceitos somente candidatos que atendam todos os requisitos. As inscrições estão sendo realizadas de maneira online, através do link de participação.

