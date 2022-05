PAMCARY anuncia vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A PAMCARY, pioneira em soluções de seguros, anuncia vagas de trabalho pelo Brasil. As novas posições serão destinadas a candidatos que atendam a todos os requisitos mínimos dos cargos e se adaptem ao perfil da companhia. Veja as posições e todas as informações relevantes para candidatura.

PAMCARY tem vagas de emprego pelo país

A PAMCARY, empresa brasileira especializada em soluções de seguros e gestão de riscos logísticos, está oferecendo novas posições de trabalho para as cidades de Goiânia e São Paulo. Para se candidatar será necessário possuir todas as exigências das funções. Acompanhe as oportunidades e mais informações consultadas através do site VAGAS:

Assistente de Sinistro – Goiânia: noções de seguro de vida, carro e saúde, experiência com atendimento ao cliente e experiência na função;

Gerente de Contas – São Paulo: conhecimento em seguros preferencialmente em carteira de clientes, conhecimentos em pacote office, foco em cliente, resultados, habilidades com vendas, negociação, flexível, proativo e facial adaptação às variáveis do cotidiano.

A PAMCARY incentiva a inscrição de portadores de deficiência em todas as vagas disponíveis, oferecendo oportunidades de igual para igual, aumentando ainda mais a diversidade dentro da companhia.

Além de remuneração compatível com as funções, os novos selecionados contam com diversos benefícios, como: vale transporte, vale refeição, seguro de vida, programa de treinamento, programa de remuneração variável, auxilio estacionamento, plano médico e odontológico.

Veja também: Seara divulga NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Como se inscrever

Para ocupar uma as posições na companhia PAMCARY, é necessário que o profissional resida nas cidades onde a empresa está disponibilizando as funções e atenda todos os requisitos mínimos. As candidaturas estão sendo realizadas através do site de participação.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Acompanhe diariamente as atualizações do Notícias Concursos e fique por dentro de todas as informações e processos seletivos.