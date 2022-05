Papelex abre oportunidades de emprego pelo país

A Papelex, líder em material de escritório e escolar, anuncia novas vagas de emprego ao redor do Brasil. A empresa requer profissionais que atendam aos requisitos dos cargos ofertados. Para concorrer, confira as informações a seguir.

Papelex anuncia vagas de emprego

Papelarias existem em toda e qualquer cidade e estado brasileiro, servindo tanto para os mais jovens na fase escolar ou os adultos que trabalham em escritórios. Trata-se de um ramo seguro e necessário para inúmeras ocasiões, e a Papelex conseguiu se destacar no mercado, contando com diversas marcas e itens em seu estoque, vendendo por todas as regiões do país.

Para manter essa jornada, a rede está em busca de novos colaboradores ao redor de todo o Brasil, com escolaridade de ensino médio, formação técnica e curso superior nas áreas de Administração, Recursos Humanos, Psicologia e afins. Em conjunto a isto, a empresa busca por candidatos com experiência com vendas, tanto presenciais quanto por telefone.

Dentre os benefícios, estão assistência médica e odontológica, refeição no local de trabalho e vale-transporte.

A seguir, estão listadas as vagas e regiões, conforme mostrado no Infojobs:

Analista de PCP (RJ);

Analista de Recursos Humanos (RJ);

Vendedor Interno – Call Center Ativo (RJ).

Como concorrer às vagas

Para concorrer às vagas ofertadas pelas Papelex, os profissionais devem observar as condições exigidas nos cargos e realizar sua candidatura no link de participação.

