Parede cede e cai sobre homem que trabalhava em reforma

Um homem ficou ferido após cair do teto de uma construção, na manhã desta terça-feira (17), no bairro do Poço, na região central de Maceió. O nome da vítima não foi divulgada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 10 horas, nas imediações do Instituto Federal de Alagoas. A…

Ascom Bombeiros

Um homem ficou ferido após cair do teto de uma construção, na manhã desta terça-feira (17), no bairro do Poço, na região central de Maceió. O nome da vítima não foi divulgada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 10 horas, nas imediações do Instituto Federal de Alagoas.

A vítima estava trabalhando em um serviço de reforma, quando uma das paredes do imóvel cedeu e caiu sobre o homem. Ele sofreu escoriações na cabeça e na perna direita.

Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, atenderam a vítima, que foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE).