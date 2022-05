PAT abre vagas de emprego em Barretos – SP

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Barretos abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS MOTORISTA DE CAMINHÃO MOTORISTA MOTOBOY ASSISTENTE DE PRODUÇÃO ASSISTENTE DE SUPERMERCADO ASSISTENTE DE T OPERADOR DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS OPERADOR DE PRODUÇÃO DE AÇÚCAR OPERADOR DE SILKSCREEN FAXINEIRO PCD PEDREIRO PCD SERVENTE DE PEDREIRO AÇOUGUEIRO AJUDANTE GERAL ANALISTA CONTÁBIL ANALISTA DE CONTROLADORIA SERVENTE DE OBRAS SOLDADOR EM INOX SUPERVISOR DE DESOSSA TRATORISTA ESPECIALIZADO VENDEDOR DE CONSÓRCIO VENDEDOR EXTERNO VENDEDOR INTERNO ELETRICISTA ELETRICISTA AUTOMOTIVO EMPREGADA DOMÉSTICA ANALISTA DE LOGÍSTICA ANALISTA PROGRAMADOR ASSISTENTE TÉCNICO ASSISTENTE DE MARKETING GARÇOM GERENTE DE VENDAS ATENDENTE BALCONISTA / AUXILIAR COMERCIAL ATENDENTE BALCONISTA DE PADARIA ATENDENTE DE FARMÁCIA LAVADOR DE VEÍCULOS OPERADOR DE UTILIDADES PEDREIRO AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE DOCUMENTAÇÃO AUXILIAR DE ELETRICISTA ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA CIVIL ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA MECÂNICA ESTOQUISTA E LIMPEZA LÍDER DE COLETA MECÂNICO MECÂNICO DE MOTOCICLETAS MEIO OFICIAL DE COZINHA PROFESSOR DE INGLÊS RECEPCIONISTA DE HOTEL SERRALHEIRO SERVENTE DE OBRAS AUXILIAR DE PRODUÇÃO AUXILIAR DE PROJETOS AUXILIAR DE QUALIDADE BALCONISTA CAMAREIRA DE HOTEL CHAPEIRO COMPRADOR ATENDENTE DE INSTALAÇÃO AUXILIAR DE COMPRAS AUXILIAR DE ENTREGAS AUXILIAR DE PADARIA COSTUREIRA COZINHEIRO CUIDADOR DESIGNER GRÁFICO/DIRETOR DE ARTE EMPREGADA DOMÉSTICA ENGENHEIRO MECÂNICO MOTOBOY MOTORISTA MOTORISTA CARRETEIRO CONSULTOR DE VENDAS COPEIRO COSTUREIRA

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente na unidade do Poupatempo, localizado ao lado do NorthShopping, no horário das 8h às 17h de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 12h, e cadastre-se na função desejada.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

