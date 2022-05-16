PAT abre vagas de emprego em Barretos – SP


As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Barretos abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS
MOTORISTA DE CAMINHÃO
MOTORISTA
MOTOBOY
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
ASSISTENTE DE SUPERMERCADO
ASSISTENTE DE T
OPERADOR DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS
OPERADOR DE PRODUÇÃO DE AÇÚCAR
OPERADOR DE SILKSCREEN
FAXINEIRO PCD
PEDREIRO PCD
SERVENTE DE PEDREIRO
AÇOUGUEIRO
AJUDANTE GERAL
ANALISTA CONTÁBIL
ANALISTA DE CONTROLADORIA
SERVENTE DE OBRAS
SOLDADOR EM INOX
SUPERVISOR DE DESOSSA
TRATORISTA ESPECIALIZADO
VENDEDOR DE CONSÓRCIO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR INTERNO
ELETRICISTA
ELETRICISTA AUTOMOTIVO
EMPREGADA DOMÉSTICA
ANALISTA DE LOGÍSTICA
ANALISTA PROGRAMADOR
ASSISTENTE TÉCNICO
ASSISTENTE DE MARKETING
GARÇOM
GERENTE DE VENDAS
ATENDENTE BALCONISTA / AUXILIAR COMERCIAL
ATENDENTE BALCONISTA DE PADARIA
ATENDENTE DE FARMÁCIA
LAVADOR DE VEÍCULOS
OPERADOR DE UTILIDADES
PEDREIRO
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE DOCUMENTAÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA
ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA CIVIL
ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA MECÂNICA
ESTOQUISTA E LIMPEZA
LÍDER DE COLETA
MECÂNICO
MECÂNICO DE MOTOCICLETAS
MEIO OFICIAL DE COZINHA
PROFESSOR DE INGLÊS
RECEPCIONISTA DE HOTEL
SERRALHEIRO
SERVENTE DE OBRAS
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE PROJETOS
AUXILIAR DE QUALIDADE
BALCONISTA
CAMAREIRA DE HOTEL
CHAPEIRO
COMPRADOR
ATENDENTE DE INSTALAÇÃO
AUXILIAR DE COMPRAS
AUXILIAR DE ENTREGAS
AUXILIAR DE PADARIA
COSTUREIRA
COZINHEIRO
CUIDADOR
DESIGNER GRÁFICO/DIRETOR DE ARTE
EMPREGADA DOMÉSTICA
ENGENHEIRO MECÂNICO
MOTOBOY
MOTORISTA
MOTORISTA CARRETEIRO
CONSULTOR DE VENDAS
COPEIRO
COSTUREIRA

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente na unidade do Poupatempo, localizado ao lado do NorthShopping, no horário das 8h às 17h de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 12h,  e cadastre-se na função desejada.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui

Veja o que é sucesso na Internet:

Redator do portal Notícias Concursos desde 2017

Fonte: Notícias Concursos