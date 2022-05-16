PAT abre vagas de emprego em Barretos – SP

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento
Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Barretos abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.
Confira abaixo as oportunidades:
|CARGOS
|MOTORISTA DE CAMINHÃO
|MOTORISTA
|MOTOBOY
|ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
|ASSISTENTE DE SUPERMERCADO
|ASSISTENTE DE T
|OPERADOR DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS
|OPERADOR DE PRODUÇÃO DE AÇÚCAR
|OPERADOR DE SILKSCREEN
|FAXINEIRO PCD
|PEDREIRO PCD
|SERVENTE DE PEDREIRO
|AÇOUGUEIRO
|AJUDANTE GERAL
|ANALISTA CONTÁBIL
|ANALISTA DE CONTROLADORIA
|SERVENTE DE OBRAS
|SOLDADOR EM INOX
|SUPERVISOR DE DESOSSA
|TRATORISTA ESPECIALIZADO
|VENDEDOR DE CONSÓRCIO
|VENDEDOR EXTERNO
|VENDEDOR INTERNO
|ELETRICISTA
|ELETRICISTA AUTOMOTIVO
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|ANALISTA DE LOGÍSTICA
|ANALISTA PROGRAMADOR
|ASSISTENTE TÉCNICO
|ASSISTENTE DE MARKETING
|GARÇOM
|GERENTE DE VENDAS
|ATENDENTE BALCONISTA / AUXILIAR COMERCIAL
|ATENDENTE BALCONISTA DE PADARIA
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|LAVADOR DE VEÍCULOS
|OPERADOR DE UTILIDADES
|PEDREIRO
|AUXILIAR DE COZINHA
|AUXILIAR DE DOCUMENTAÇÃO
|AUXILIAR DE ELETRICISTA
|ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA CIVIL
|ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA MECÂNICA
|ESTOQUISTA E LIMPEZA
|LÍDER DE COLETA
|MECÂNICO
|MECÂNICO DE MOTOCICLETAS
|MEIO OFICIAL DE COZINHA
|PROFESSOR DE INGLÊS
|RECEPCIONISTA DE HOTEL
|SERRALHEIRO
|SERVENTE DE OBRAS
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|AUXILIAR DE PROJETOS
|AUXILIAR DE QUALIDADE
|BALCONISTA
|CAMAREIRA DE HOTEL
|CHAPEIRO
|COMPRADOR
|ATENDENTE DE INSTALAÇÃO
|AUXILIAR DE COMPRAS
|AUXILIAR DE ENTREGAS
|AUXILIAR DE PADARIA
|COSTUREIRA
|COZINHEIRO
|CUIDADOR
|DESIGNER GRÁFICO/DIRETOR DE ARTE
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|ENGENHEIRO MECÂNICO
|MOTOBOY
|MOTORISTA
|MOTORISTA CARRETEIRO
|CONSULTOR DE VENDAS
|COPEIRO
|COSTUREIRA
INSCRIÇÃO
Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente na unidade do Poupatempo, localizado ao lado do NorthShopping, no horário das 8h às 17h de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 12h, e cadastre-se na função desejada.
Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.
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Fonte: Notícias Concursos