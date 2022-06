Paulo Dantas lidera a pesquisa espontânea para o Governo de Alagoas

DataSensus indica crescimento de governador na estimulada: 24% em um dos cenários

O crescimento do governador Paulo Dantas (MDB) foi o grande destaque da pesquisa do Instituto DataSensus em parceria com o blog Política Alagoana divulgada nesta terça-feira (31). Paulo lidera isolado na espontânea e chega a 24% na estimulada, num cenário com os três primeiros colocados.

No cenário estimulado com todos os candidatos, Paulo Dantas, com 21% encosta no candidato do União Brasil, o senador Rodrigo Cunha, que apresentou elevada queda em comparação com a pesquisa feita em fevereiro, caindo de 31% para 24% das intenções de voto. O terceiro colocado, o ex-prefeito Rui Palmeira (PSD), está com 19%.

O professor Cícero Albuquerque (PSOL) e o ex-deputado Regis Cavalcante (Cidadania) pontuam com 2%, Mônica Carvalho tem 1%. Nenhum desses 11%, branco e nulo 4% e não sabe, não opinou 16%. Para a coleta foram realizadas 5 mil entrevistas nos 102 municípios. A margem de erro é de 1,4%. Número de identificação na Justiça Eleitoral: AL-1243/2022.

No cenário espontâneo, que é quando o eleitor responde em quem pretende votar sem que os nomes sejam apresentados, Paulo já aparece com 9,2% quase o dobro dos 5,2 de Rodrigo Cunha; Rui Palmeira tem 2,4%, Cícero Albuquerque e Regis pontuam 0,2%; Mônica Carvalho e Fernando Collor empatados com 0,1% nas intenções. Neste levantamento 77,2% ainda não decidiram o voto e 4,5% declararam votar em branco ou nulo.

Rejeição

Outro dado que chamou atenção no levantamento do DataSensus foi relativo à rejeição, onde Rui Palmeira lidera entre os insatisfeitos com 13%, seguido por Rodrigo Cunha e Cícero Albuquerque, ambos com 10%. Paulo Dantas tem 9%, Mônica 8% e Regis Cavalcante 7%. Nenhum desses tem 16%, não sabe, não opinou tem 27%.

SENADO

Na pesquisa para o Senado, o ex-governador Renan Filho aparece como líder isolado com 39%. Em seguida vem o senador Fernando Collor com 18% e depois o deputado Davi Davino Filho com 8%. O também deputado Antonio Albuquerque aparece em quarto com 4% e Mário Agra tem 1%. Nenhum desses 8%, branco e nulo 4% e não sabe, não opinou 11%. Renan apoia Paulo na disputa pela reeleição. E Rodrigo declarou apoio a Davi Davino Filho ao Senado.

Assessoria