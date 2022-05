PCDF elabora projeto para concurso público

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) já iniciou o processo de preparação para seu novo certame. O objetivo, então, será de destinar vagas para as áreas administrativas da corporação.

Além disso, a PCDF também se prepara para certames que se destinam às vagas de delegado de polícia, bem como para agente de custódia.

Dessa forma, os estudantes que têm o objetivo de trabalhar na corporação dentro destas oportunidades já podem reforçar seus preparativos.

Confira, então, o que já se sabe sobre cada um destes certames.

Como será o concurso para área de apoio?

A instituição divulgou que, em breve, deverá iniciar a etapa de escolha da banca examinadora do concurso para sua área de apoio. Isto é, que ficará responsável pelo processo de inscrição e aplicação de todas as etapas seletivas.

A PCDF, portanto, deverá iniciar a elaboração de toda a documentação para a seleção da banca examinadora. Logo assim que o projeto se finalizar, ele deverá ser disponibilizado as empresas interessadas.

Até o momento, contudo, a instituição ainda não deu maiores informações sobre a realização de seu novo concurso. De acordo com a mesma, ainda não é possível falar em datas concretas ou em um cronograma fixo.

No entanto, a expectativa é de que a publicação do edital ocorra ainda neste ano de 2022.

Concurso da PCDF poderá ter mais de 700 vagas

Após um longo período de espera, o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal recebeu autorização para ocorrer. Assim, durante o mês de março, a portaria autorização foi oficialmente publicada.

Desse modo, o certame contará com 740 vagas para os cargos de diversas áreas de apoio, sendo 260 imediatas e 480 para a formação de cadastro de reserva.

Até o momento, então, as vagas serão para os cargos de Gestor e Analista, da seguinte forma:

Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis: 60 vagas imediatas, além de 180 em cadastro de reserva;

Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis: 200 vagas imediatas, junto de 300 em cadastro de reserva;

As vagas para o cargo de analista serão para os candidatos que possuem o nível médio de escolaridade e contarão com um salário inicial de R$ 3.360.

Já o cargo de gestor será para candidatos com o nível superior, tendo um salário de R$ 5.070 mais a complementação de alguns benefícios.

Concurso para delegado também deve sair em breve

A PCDF indica, ainda, que deverá prover novas vagas, para além destas para cargos de apoio da corporação.

Nesse sentido, também haverá um novo concurso para delegado em breve que, inclusive, já se encontra no processo de elaboração de seu projeto básico.

O concurso já possui autorização desde o mês de fevereiro deste ano. Desse modo, de acordo com o documento da PC, serão 50 vagas para o início imediato e outras 100 para a formação de cadastro de reserva.

Assim, vê-se que o concurso está avançando de maneira favorável na corporação. Contudo, ainda não é possível prever qual será a banca examinadora para a realização das etapas seletivas e qual será a data de realização do processo de avaliação dos candidatos.

Para ser um delegado da Polícia Federal é necessário ter curso de nível superior em bacharelado em Direito, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. Ademais, também se exige mais três anos de prática jurídica ou atividade policial.

O salário inicial da categoria, portanto, é de R$ 18.177,32, além de um auxílio alimentação de R$ 438, bem como auxílio creche e auxílio plano de saúde.

É importante lembrar, ainda, que o último concurso para o cargo de delegado da PCDF ocorreu durante o ano de 2014. Isto é, há 8 anos, o que reforça a necessidade de se realizar uma nova seleção.

Na época, então, a Fundação Universa foi a banca examinadora. Além disso, foram 100 vagas para a carreira.

PCDF também terá certame para agente de custódia

Indo adiante, a PCDF também abrirá vagas para mais cargos da corporação.

Durante o mês de março, portanto, houve a publicação da portaria que autorizou o concurso da PCDF para o cargo de agente de custódia.

Assim, o processo seletivo também contará com 50 vagas para início imediato e outras 100 para a formação de cadastro de reserva.

Ademais, insta lembrar que o último concurso para o cargo de agente penitenciário, ou seja, antiga nomenclatura do agente policial de custódia, aconteceu no ano de 2004. Desse modo, já se mostra um longo período sem novas reposições.

Na época, o concurso teve a Fundação José Pelúcio Ferreira, unidade de apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), como banca. Além disso, naquele ano a remuneração inicial foi de R$ 4.223,73 para o cumprimento de 40 horas por semana de trabalho.

Polícia Civil de São Paulo reabre inscrições para concurso de delegado

Para além da PCDF, outras Polícias Civis também organizam seleções para o cargo de delegado.

Nesse sentido, recentemente, a Polícia Civil do Estado de São Paulo emitiu uma nota oficial a fim de reabrir o período de inscrições para o concurso de delegado da corporação. Por meio do certame, portanto, serão 250 vagas para o cargo.

No documento, a corporação efetua o comunicado da reabertura das inscrições, que poderão ocorrer até o próximo dia 16 de maio.

Todo o processo, portanto, poderá ser feito de maneira exclusiva através da internet, no site oficial da Fundação Vunesp. Além da reabertura das inscrições, a nota conta com a modificação de alguns requisitos do edital.

Assim, para concorrer a uma das vagas, os candidatos deverão possuir todas as obrigações eleitorais e militares em dia, além de ter plena capacidade física e mental. Ademais, os mesmos deverão possuir curso superior em Direito, idade mínima de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B.

Os candidatos aprovados nos processos de seleção irão investir no cargo de delegado, possuindo direito ao salário inicial de R$ 10.382,42 mensais. Isto é, que corresponde à soma do salário-base e da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e do Adicional por Direção da Atividade de Polícia Judiciária (ADPJ).