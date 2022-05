Penedo está pronta para entrar no circuito das competições de triatlo

Responsável por empresa organizadora de provas no Nordeste confirma evento-teste

Decom PMP

Um esporte com condições perfeitas para ser praticado em Penedo tem evento-teste previsto para acontecer no próximo mês de junho, quando triatletas estarão na cidade para fazer o percurso que tem tudo para entrar no circuito do triatlo brasileiro.

A estreia do esporte olímpico em Penedo conta com apoio do governo Ronaldo Lopes para acontecer ainda neste primeiro semestre de 2022, compromisso da administração que é parceira ou realizadora de eventos geradores de emprego e renda no município.

A pesquisa sobre as provas de natação, ciclismo e atletismo aconteceu na quinta-feira, 05, quando Luiz Horácio – responsável pela empresa Ôxe Triatlo – verificou as condições de cada etapa.

A Ôxe Triatlo é uma empresa alagoana que já promove competições de triatlo em cidades do Nordeste brasileiro, inclusive em sete capitais.

Seu representante foi orientado pelo Secretário Municipal de Esportes, Juca Vasconcelos, e visitou locais acompanhado do Superintendente da SMTT Penedo, Jota Júnior; Higo Mola (técnico de triatlo e organizador de provas); e os triatletas apoiadores do evento-teste Paulo Freire e Laelson Lopes.

Luiz Horácio informa que a natação terá formato semelhante ao da prova realizada em Penedo na semana passada, válida pelo campeonato de águas abertas da FAEAL, com percurso menor.

A etapa de ciclismo tem início na orla do Barro Vermelho, seguindo em direção à parte alta da cidade pela Rua do Fogo, sempre por ruas asfaltadas, utilizando parte das rodovias estaduais.

A transição do ciclismo para a corrida de rua deve acontecer no Paço Imperial, em frente à Igreja das Correntes, com retorno dos atletas ao trecho com pavimentação asfáltica.

Texto Fernando Vinícius – jornalista

Foto capa – Antônio Fon