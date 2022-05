Penedo Mais Iluminada avança para Oiteiro, Coréia e rodovia Mário Freire Leahy

Governo Ronaldo Lopes investe no serviço essencial para população por meio da SIPE

Secom PMP

Os avanços promovidos pelo governo Ronaldo Lopes em eficiência energética estão sendo ampliados por meio do programa Penedo Mais Iluminada, trabalho da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE) criada durante a gestão Crescendo Com Seu Povo.

A adesão ao Consórcio para Gestão de Energia Elétrica e Serviços Públicos (CIGIP) gera mais agilidade aos municípios que têm projetos apresentados para ampliar sua rede de iluminação, agora com lâmpadas de LED, de menor custo, melhor luminosidade e maior durabilidade.

https://penedo.al.gov.br/2021/02/19/prefeitura-de-penedo-instala-lampadas-de-led-para-eficiencia-energetica/

Os investimentos determinados pelo Prefeito Ronaldo Lopes avançam para o bairro Senhor do Bomfim (Oiteiro), inclusive na Rodovia Mário Freire Leahy, que nunca foi iluminada e será um dos locais contemplados pela gestão que melhora a qualidade de vida do povo penedense.

A eficiência energética na via asfaltada de acesso à orla ribeirinha será estendida do Trevo do Bom Jesus até a sede da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

A SIPE também vai instalar lâmpadas de LED no bairro Nossa Senhora de Fátima (Coreia), um sonho dos moradores do bairro que se tornará realidade graças ao programa Penedo Mais Iluminada.

“Também haverá a troca das lâmpadas de toda orla de Penedo, até o porto das balsas, melhorando consideravelmente a iluminação daquele trecho. Estamos só aguardando uma nova remessa de material para iniciarmos os trabalhos que também contemplam o Trevo da Paisa”, informa Ricardo Araújo, superintendente da SIPE.

https://penedo.al.gov.br/2021/12/09/superintendencia-de-iluminacao-publica-de-penedo-faz-2-651-servicos-em-menos-de-5-meses/

Texto Fagner Honorato