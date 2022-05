Penedo realiza duas etapas de campeonatos alagoanos de natação

Prefeitura apoia competições da FAEAL em piscina e no rio São Francisco

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo tem apoiado a realização de grandes eventos esportivo na cidade, além dos que realiza por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES). A cidade que sediou competições de beach tênis, futevôlei, kung-fu e futebol master entre 2021 e este ano recebeu atletas da natação.

Em parceria com a Federação Alagoana de Esportes Aquáticos (FAEAL), a gestão Crescendo Com Seu Povo apoiou a realização de duas etapas nesse final de semana, uma do campeonato de águas abertas e a outras das tradicionais disputas em piscina.

Com 84 competidores inscritos, crianças, adolescentes, jovens e adultos participaram das provas no parque aquático do Colégio Imaculada Conceição durante o sábado, 30.

Entre estudantes de escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), destaque para Luiz Fernando dos Santos (EMEB Santa Luzia), categoria juvenil e bronze nos 50 e nos 100 m estilo peito; Antônio Carlos Santos (EMEB Douglas Apratto), categoria infantil e prata nos 50 m livre e bronze nos 50 m costas.

Na categoria mirim, José Emanuel Santos (EMEB Douglas Apratto) foi prata nos 50 m livre e 50 m costas; e a adolescente Mayra Nascimento conquistou 1º lugar nos 50 m livre e costas. Ela tem 12 anos e é atleta paraolímpica (tem surdez).

A participação de Pessoas Com Deficiência (PCD) nas competições de natação também acontece no campeonato de Águas Abertas. Luiz André Cavalcante perdeu a perna e o braço esquerdo em um acidente com moto há 10 anos, o que não lhe impede de praticar o esporte no qual se destaca em nível nacional.

Aos 40 anos, ele só não participa das paralimpíadas por limite de idade, outra barreira que não afeta o humor do alagoano. Alto astral, zomba de sim mesmo e dos nadadores que alcançam a chegada depois dele, como se viu ontem na orla do Barro Vermelho.

André Sucuri, como é conhecido, estava entre os 60 atletas que venceram o percurso de aproximadamente 4 km, distância entre a Ilha Recanto do Penedo e a chegada no BV.

Todo o percurso foi acompanhado por equipes da Marinha, Bombeiros Militar e embarcações do receptivo penedense Peixoto Turismo.

Praticantes de caiaque e stand up também remaram ao lado dos atletas, agindo em caso de necessidade de socorro imediato, sem registros durante a competição.

O atleta penedense Jonatas Santos, 17 anos, foi o primeiro de sua categoria a alcançar a orla do bairro Santo Antônio, para vibração da torcida, chegando na sétima posição da colocação geral da etapa válida pelo campeonato de águas abertas da FAEAL.

Texto e fotos Fernando Vinícius

Vídeo Felipe Cavalcante