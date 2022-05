Penske Logistics Brasil anuncia 75 vagas de emprego

A Penske Logistics, líder na prestação de serviços logísticos, divulgou recentemente a disponibilidade de vagas de trabalho para a instituição. Confira, a seguir, quais as oportunidades ofertadas, os requisitos para cada função e as localidades para cada cargo.

Penske Logistics divulga oportunidades de emprego

Com anos de experiência no desenvolvimento de transporte, logística e gestão de cadeia de suprimentos, atualmente a Penske Logistics é uma das líderes mundiais na categoria. Instituição que ajuda o colaborador, oferecendo oportunidades de crescimento profissional e proporcionando um ambiente de trabalho saudável e uma equipe com boas relações entre si.

Em atividade na América do Norte, América do Sul, Ásia e Europa, a empresa conta com uma equipe de funcionários superior a 24 mil pessoas, e recentemente divulgou por meio da plataforma de oportunidades profissionais, InfoJobs, novas vagas para o Brasil. Confira abaixo.

Analista de Transportes Jr (São Paulo);

Operador de Empilhadeira Elétrica ou Retrátil (Cajamar- SP);

Analista de Redes Jr (São Paulo);

Aprendiz (Cajamar);

Analista de Inventário (Mauá – SP);

Conferente (Mauá);

Assistente Administrativo de Inventário (Mauá – SP).

Como se candidatar

A Penske Logistics estabelece alguns requisitos para os cargos com vagas abertas. Aquele que tiver interesse em fazer parte do quadro de colaboradores da instituição, deve se atentar às exigências solicitadas.

As vagas citadas acima são apenas algumas das disponibilizadas pela empresa. Confira no link do participante mais informações acerca das oportunidades anunciadas, confira quais os requisitos e qualificações exigidas.

