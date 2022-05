Pepsico do Brasil abre vagas de emprego pelo país

A Pepsico do Brasil, empresa referência no setor de bebidas e alimentos, abre vagas de emprego pelo país. As oportunidades disponíveis são voltadas à profissionais que atendam aos requisitos da função. Para se candidatar será necessário se identificar com o perfil da empresa. Acompanhe mais informações.

Pepsico do Brasil anuncia novas oportunidades de emprego

A Pepsico do Brasil, líder mundial em bebidas e alimentos convenientes, está contratando novos profissionais para ocupar diferentes funções em unidades espalhadas em diversas cidades brasileiras. Veja as oportunidades e regiões disponíveis para candidatura:

Coordenador de Desenvolvimento de Vendas – São Paulo;

Analista Fiscal Pleno – São Paulo;

Canais Indiretos Gerente de Vendas – São Paulo;

Analista Fiscal nível pleno – São Paulo;

Analista de Atendimento ao Cliente nível Júnior – São Paulo;

Project Manager PMO Júnior – São Paulo;

Analista de Vendas Júnior – São Paulo;

Analista de Segurança Patrimonial Pleno – São Paulo;

Analista de Produtividade – São Paulo;

Banco de Talentos Negros – São Paulo.

Como se candidatar

Para fazer parte da empresa Pepsico do Brasil, os interessados devem atentar-se às exigências da função que pretende exercer, além de residir nas cidades onde as vagas estão sendo ofertadas. As inscrições devem ser realizadas de maneira virtual, por meio do link de participação.

Todas as vagas estão abertas para candidatura de profissionais independente de cor, gênero, orientação sexual ou deficiência. A empresa valoriza a inclusão e diversidade em todos os setores, além de acreditar que a representatividade é o que impulsiona o crescimento da mesma.

