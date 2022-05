PepsiCo tem NOVOS empregos pelo país; veja as regiões

A Pepsico, referência em alimentos e bebidas no Brasil, tem novas para seu programa de estágio no país. Serão várias áreas de atuação, e os profissionais poderão escolher onde melhor se encaixar o seu perfil. As oportunidades são exclusivamente para graduandos. Veja as regiões e mais informações, abaixo.

Pepsico está com oportunidades de estágio em cidades brasileiras

A Pepsico, fundada no ano de 1953, é uma referência no setor de alimentos e bebidas, com produtos mundialmente conhecidos e consumidos todos os dias. O programa de estágio da companhia pode variar de um a dois anos, sendo necessário estar cursando nível superior em áreas relacionadas a Marketing, Vendas, Finanças, Jurídico ou Pesquisa e Desenvolvimento.

Confira os requisitos necessários para participação:

Graduandos com conclusão de curso prevista até Julho de 2024;

Impedimentos para estagiar na cidade onde foi feita a inscrição;

A empresa não exige conhecimentos em inglês.

O processo seletivo ocorrerá de forma totalmente virtual, com as seguintes etapas: Inscrição; Vídeo ou a forma que se sentir mais à vontade para contar um pouco sobre você e seus conhecimentos; PepHire com avaliações online; Entrevista com os Gestores; Início do Programa.

A companhia oferece bolsa auxílio, e diversos outros benefícios, que incluem: plano médico, plano odontológico, Day off, convênio com farmácias, gympass, desconto em produtos, seguro de vida e convênio com farmácias.

Como se candidatar

Para ocupar uma das vagas disponíveis no Programa de Estágio da empresa Pepsico, os interessados deverão acessar a página de inscrição e se candidatar de forma online, preenchendo atentamente todos os campos obrigatórios da ficha cadastral.

