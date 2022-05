Perdeu o seu CPF? Veja como tirar a 2ª via

Um dos documentos mais importantes para o brasileiro é o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). Ele é utilizado para inúmeros fins por ser uma espécie de bancos de dados gerenciado pela Receita Federal.

Devido ao seu grau de importância, caso o documento seja roubado, furtado ou perdido, é possível tirar uma segunda via. Vale lembrar que o cartão azul não é mais liberado, agora, o CPF é emitido no formato digital.

Como tirar o CPF?

O procedimento de emissão do CPF deve ser realizado através do aplicativo CPF Digital, disponível para Android e iOS. No caso daqueles que não declararam o Imposto de Renda Pessoa nos últimos dois anos, será necessário acessar o site da Receita Federal para conseguir o comprovante.

Já na situação dos cidadãos que apresentaram a declaração do Imposto de Renda em pelo menos um dos últimos dois anos em exercício, há a opção de entrar no portal eCac. Basta fazer o login e informar o código de acesso do gov.br.

Contudo, caso tenha perdido ou esquecido o número do CPF, o indicado é tentar encontra-lo em um outro documento que normalmente ele é impresso, como RG e CNH, por exemplo. Outra opção é fazer uma consulta por e-mail. Confira o endereço abaixo segundo o estado em que mora:

1ª Região (DF, GO, MT, MS e TO): atendimentorfb.01@rfb.gov.br;

2ª Região (AC, AM, AP, PA, RO e RR): atendimentorfb.02@rfb.gov.br;

3ª Região (CE, MA e PI): atendimentorfb.03@rfb.gov.br;

4ª Região (AL, PB, PE e RN): atendimentorfb.04@rfb.gov.br;

5ª Região (BA e SE): atendimentorfb.05@rfb.gov.br;

6ª Região (MG): atendimentorfb.06@rfb.gov.br;

7ª Região (ES e RJ): atendimentorfb.07@rfb.gov.br;

8ª Região (SP): atendimentorfb.08@rfb.gov.br;

9ª Região (PR e SC): atendimentorfb.09@rfb.gov.br;

10ª Região (RS): atendimentorfb.10@rfb.gov.br;

Exterior: cpf.residente.exterior@rfb.gov.br.

Quem pode tirar o CPF

Qualquer cidadão residente no Brasil ou no exterior pode ter o CPF. Além disso, não há idade mínima para a emissão do documento, os recém-nascidos, por exemplo, já podem ter a inscrição ativa no banco de dados.

Vale lembrar que o CPF possui um número único para cada cidadão, sendo impossível ter alguém com os mesmos dígitos. Confira a documentação necessária para tirar o documento a seguir:

Documento de identificação oficial com foto;

Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, caso não conste no documento de identificação oficial apresentado a naturalidade, a filiação e a data de nascimento; e

Título de eleitor ou documento que comprove o alistamento eleitoral (obrigatório para maiores de 18 anos e menores de 70 anos).

Para pessoas com 16 a 17 anos de idade é preciso:

Documento de identificação oficial com foto do solicitante, sendo ele um responsável do menor.

Para menores de 16 anos de idade é preciso:

Documento de identificação oficial com foto do solicitante (responsável do menor);

Documento que comprove a guarda ou tutela.

Para os demais casos de representação legal:

Documento de identificação oficial com foto do solicitante;

Documentos que comprovem a representação legal;

Certidão de óbito, caso o CPF seja para pessoa falecida.