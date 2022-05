Piracicaba abre concurso com 89 vagas na área da educação

A Prefeitura Municipal de Piracicaba, cidade no interior de São Paulo, está com inscrições abertas para 90 vagas na área de educação.

Os cargos contemplam desde professores até funções administrativas com salários que podem chegar a R$ 3.046,87.

A Vunesp é a banca organizadora do concurso.

Vagas e salários para concurso municipal de Piracicaba

O concurso para Prefeitura de Piracicaba é destinada ao preenchimento de vagas na área de educação do município.

Os cargos contemplam candidatos com nível fundamental, médio e superior.

Confira quais são as oportunidades:

Professor de Ensino Fundamental – 30 vagas

Professor de Educação Infantil – 10 vagas

Professor de Educação Física – 5 vagas

Secretário de escola – 1 vaga

Escrituário de escola – 10 vagas

Orientador de alunos – 13 vagas

Auxiliar de ação educativa – 20 vagas

Desse total de vagas, o concurso prevê em edital a destinação de vagas para pessoas com deficiência (Pcd) e para afrodescendentes.

A distribuição de vagas para professores de ensino fundamental é de 2 para Pcd e 6 para afrodescendentes.

Para professores da educação infantil foram disponibilizadas 1 vaga para Pcd e 2 vagas para afrodescendentes.

O cargo de professor de educação física garante uma vaga para Pcd e uma vaga para negros e pardos.

As vagas reservadas para escrituário de escola se distribuem em 1 para Pcd e 2 para negros e pardos.

Para o cargo de orientador de alunos são 3 vagas para negros e pardos e 1 para Pcd.

Por fim, o cargo de auxiliar de educação educativa prevê 1 vaga para Pcd e 4 vagas para negros e pardos.

A remuneração salarial para professores de ensino fundamental e da educação infantil é de R$ 3.046,87 para uma jornada 33 horas semanais.

Já para o cargo de professor de educação física, o salário é de R$ 3.316,98 para o cumprimento de 33 horas semanais.

Todos os cargos para professor exigem nível superior completo.

Para o cargo de secretário de escola, o salário é de R$ 2.896,11 para uma jornada semanal de 40 horas. Os candidatos devem possuir nível médio completo para concorrer a essa vaga.

O candidato aprovado para o cargo de orientador de alunos receberá um salário mensal de R$ 2.118,97 para uma jornada de 40 horas por semana.

Para concorrer a vaga, o candidato deve ter ensino fundamental II concluído.

Por fim, para o cargo de auxiliar de ação educativa, o candidato precisa ter o ensino médio completo para concorrer a uma das vagas.

O salário mensal é de R$ 1.962,45 para uma jornada semanal de 40 horas.

Inscrições para concurso municipal de Piracicaba

Para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Piracicaba, os candidatos devem acessar o site da Vunesp, instituição responsavel pela organização e aplicação das provas.

As inscrições foram abertas no dia 25 de abril de 2022 e seguem até o dia 30 de maio de 2022.

A taxa de inscrição é de R$ 45 para o cargo de nível fundamental, R$ 57 para os cargos de nível médio e R$ 83 para os cargos de nível superior.

Os candidatos que desejam concorrer as vagas reservadas para pessoa com deficiência e para afrodescendentes devem fazer a opção no momento da inscrição preenchendo os campos adequadamente, conforme orienta o edital.

Etapas e cronograma do concurso municipal de Piracicaba

O concurso para Prefeitura de Piracicaba será realizado em três etapas: prova objetiva, prova de redação e prova prática, mas não para todos os candidatos.

A prova objetiva possui caratér eliminatório e classificatório e será aplicado a todos os cargos.

Ao todo, serão 50 questões de múltipla escolha divididas entre áreas de conhecimento gerais (língua portuguesa e matemática) e conhecimentos especificos que variam de acordo com o cargo.

Para os candidatos que desejam concorrer a uma vaga de professor, seja do ensino fundamental, educação infantil ou educação física, também serão submetidos a prova de redação.

Já os candidatos aos cargos de escrituário de escola e secretário de escola deverão realizar também uma prova prática de caratér eliminatório, demonstrando as habilidades necessários para desenvolvimento da função.

A prova objetiva para todos os cargos e a prova de redação estão previstas para acontecer no dia 03 de julho.

A aplicação da prova prática, contudo, ainda não tem data definida e o candidato aprovado na primeira etapa deve estar atento ao cronograma do concurso.

Tire todas as suas dúvidas e veja as informações completas sobre o concurso público para Prefeitura de Piracicaba acessando o link oficial do edital.