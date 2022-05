PIS/Pasep: Não recebi meu abono de 2021. Quando posso sacar?

O PIS/Pasep é pago anualmente pelo Governo Federal aos trabalhadores que se enquadram nas regras de concessão. Antes de mais nada, é importante deixar claro que, normalmente, a liberação ocorre no ano seguinte ao da apuração.

A princípio, o Programa de Integração Social (PIS) é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é voltado aos servidores públicos.

Você vai gostar muito de ver:

Sua nota de R$ 50 pode valer até R$ 4 mil; veja o motivo

Seja como for, para ter direito ao abono salarial o trabalhador precisa estar atuando com carteira assinada há, no mínimo, cinco anos e ter recebido no ano de apuração, ou anterior, uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos.

Ademais, o cidadão precisa ter trabalhado para pessoa jurídica por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Neste ano de 2022, o benefício foi pago referente ao ano-base de 2020. Diante disso, surge o questionamento por parte dos trabalhadores de quando será pago o abono referente ao ano passado, o ano-base de 2021.

Trabalhei em 2021, quando vou receber o PIS/Pasep?

Conforme informado, o Governo Federal liberou este ano o pagamento do PIS/Pasep referente a 2020. Primeiramente, é preciso lembrar que em 2021 o pagamento do abono foi adiado e acabou não ocorrendo.

Portanto, muitos trabalhadores acreditaram que o pagamento do benefício seria dobrado, mas a proposta acabou não evoluindo. Sendo assim, o pagamento deste ano foi somente referente ao ao abono salarial de 2020.

Dessa forma, em 2023, os repasses dos programas serão referentes ao PIS/Pasep de 2021. O calendário para quem trabalhou o ano passado deve sair em breve.

A expectativa é que o montante para realizar os próximos pagamentos do PIS/Pasep seja de R$ 20 bilhões, para cerca de 23 milhões de cidadãos de direito. Esses deverão ser os números constantes no Orçamento de 2023.

Veja como consultar o seu PIS/Pasep

De antemão, caso as regras do programa bem como os meios de consultas permaneçam os mesmos. O trabalhador poderá verificar a situação do seu PIS/Pasep pelos seguintes canais:

PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da Caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Ademais, os trabalhadores podem verificar se tem direito ao PIS/Pasep através do aplicativo Carteira de Trabalho digital ou por meio da Central de Atendimento Alô Trabalhador, no número 158.

Como encontrar seu número PIS

Para fazer a consulta do valor, você deverá ter em mãos seu número PIS. Se você não sabe qual é o seu número, é possível consultar no portal Meu INSS. Seja como for, o primeiro passo, ao entrar no site, é logar com sua conta gov.br.

Ao logar, você só precisará abrir a página de “Meu Cadastro.” Ela contém todas as suas informações associadas ao sistema gov.br, o que inclui seu número PIS. É um processo muito fácil e que permite que você possa consultar com seu banco.