De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031 divulgado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), o Plandepe é o modelo matemático de programação linear cujo equacionamento representa as principais atividades do sistema de abastecimento de derivados de petróleo do Brasil.

Plandepe: oferta de derivados de petróleo

A modelagem abrange a integração entre:

a produção nacional de petróleo e de líquidos de gás natural;

as possibilidades de importação e exportação de petróleo e derivados;

a produção de derivados nas refinarias nacionais e demais unidades produtoras;

a infraestrutura de transporte de petróleo e derivados; e

a demanda doméstica de derivados segmentada em bases de distribuição.

Principais dados de entrada e premissas

Confira os principais dados sobre a produção nacional de petróleo e preços internacionais de petróleo e derivados.

Gasolina

Considera-se a nova especificação que entrou em vigor em 2020 (Resolução ANP n. 807/2020), e a manutenção do teor máximo de enxofre de 50 ppm.

Óleo diesel rodoviário

Manutenção dos teores máximos de enxofre de 10 ppm (S10) e 500 ppm (S500) ao longo do horizonte decenal, conforme o normativo vigente (Resolução ANP n. 50/2013).

Óleo diesel não rodoviário

Considera-se que o teor máximo de enxofre de 1800 ppm (S1800) (Resolução ANP n. 45/2012) será reduzido para S500 nos últimos anos da década de 2020.

Óleo diesel marítimo

Considera-se que o teor máximo de enxofre de 5000 ppm (S5000) (Resolução ANP n. 52/2010) será reduzido para S500 no final do primeiro quinquênio.

Óleo combustível marítimo

Adota-se o limite máximo de teor de enxofre de 0,5% (5000 ppm), em linha com o normativo vigente (Resolução ANP n. 52/2010 e Resolução ANP n. 789/2019).

Gasolina C

Manutenção do percentual atual de etanol anidro na mistura, de 27% para a gasolina C comum e de 25% para a gasolina C premium em todo decênio. Óleo diesel B: teor de biodiesel conforme Lei nº 13.263, de 23 de março de 2016 e CNPE (2021).

Parque nacional de refino em 2021

19 refinarias de petróleo autorizadas para operação Capacidade nominal de refino de 2,4 milhões b/d. O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031 destaca que a elaboração própria a partir de ANP e Petrobras.

A RNEST possui capacidade nominal de 115 mil b/d, mas está autorizada a processar no máximo 100 mil b/d, conforme Licença de Operação nº 05.16.01.000070-6, emitida pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco em 11/01/2016.

Refinaria Univen Petróleo

As operações da refinaria Univen Petróleo encontram-se suspensas desde março de 2014 e, por isso, não foram consideradas neste estudo. A SIX é uma unidade de industrialização de xisto pirobetuminoso, não processando petróleo, informa o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.