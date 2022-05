PLS: critérios de sustentabilidade ambiental

c) Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBS), éteres difenil – polibromados (PBDES) em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).