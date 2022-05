Polícia identifica suspeitos de assalto em joalheria no Edifício Brêda

A Polícia Civil informou, nesta quinta-feira, 19, que os suspeitos de assaltarem uma joalheria no Edifício Brêda, no centro de Maceió, na noite de quarta-feira (18), foram identificados. As investigações descartaram a participação de uma mulher e revelou que os envolvidos já têm passagem pela Polícia. “Identificamos e levantamos a ficha de cada um deles….

A Polícia Civil informou, nesta quinta-feira, 19, que os suspeitos de assaltarem uma joalheria no Edifício Brêda, no centro de Maceió, na noite de quarta-feira (18), foram identificados. As investigações descartaram a participação de uma mulher e revelou que os envolvidos já têm passagem pela Polícia.

“Identificamos e levantamos a ficha de cada um deles. Hoje foi um dia bem intenso e já fomos até a residências deles e de seus respectivos familiares. Todos eles já têm uma longa lista de antecedentes criminais, que vão desde homicídio, a porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes”, detalhou o delegado responsável pelo caso, Leonam Pinheiro, em entrevista à TV Pajuçara.

Ainda de acordo com Pinheiro, o trio irá responder por roubo qualificado e organização criminosa. “Eles irão responder criminalmente, mas vale destacar que para a prisão ser considerada em flagrante, temos que localizá-los em até 24h”, afirmou. “Por isso contamos com o auxílio da população”, emendou.

Também nesta quinta-feira, mais cedo, a Polícia divulgou novas imagens das câmeras de segurança e pediu o que quem tivesse mais informações ligasse para o 181 e registrasse denúncia anônima.

Grupo usa falso entregador para assaltar loja de jóias no edifício Brêda, em Maceió

O caso – A ação dos criminosos foi rápida e violenta, de acordo com as vítimas. Segundo o relato de uma mulher, ela e uma familiar estavam na loja, quando uma funcionária saiu da sala para ir até o estoque, neste momento, um homem entrou se passando por cliente e perguntando por um tipo de anel específico. Quando o dono do estabelecimento falou não possuir a peça, o homem então anunciou a ação criminosa.

Logo depois, outros dois homens entraram no local e de forma violenta, utilizando armas e fazendo ameaças constantemente, levaram itens da loja, além de aparelhos celulares e outros itens pessoais. Todo o material foi colocado em uma bolsa pequena, escondida dentro de uma bolsa usada por entregadores.