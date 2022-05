Polícia recupera cinco armas de acervo furtado do Instituto Histórico

Até o momento, a Polícia Militar recuperou cinco armas do acervo furtado do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas (IHGAL) na última segunda-feira, 14. No início da semana, três homens invadiram o IHGAL e furtaram cerca de 60 peças das coleções Floriano Peixoto, Jonas Montenegro e Barão de Rio Branco. Na ação criminosa, os acusados…

No início da semana, três homens invadiram o IHGAL e furtaram cerca de 60 peças das coleções Floriano Peixoto, Jonas Montenegro e Barão de Rio Branco. Na ação criminosa, os acusados invadiram o local pelos fundos, derrubaram uma grade e furtaram o acervo, que em sua maioria tinha armas, espadas e peças de marcenaria. Desde o crime, a Polícia Militar apreendeu cinco armas.

De acordo com dados do 1º BPM, três armas antigas estavam sendo comercializadas no Mercado da Produção, no bairro da Levada, quando foram aprendidas. Uma quarta arma de fogo foi deixada no prédio de uma emissora de TV no bairro do Farol e entregue à polícia na sequência. No mesmo dia da ação criminosa, uma arma foi apreendida com um morador de rua, que chegou a ser preso por suposto envolvido no furto.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos objetos furtados deve entrar em contato com a polícia por meio dos números 190 ou 181. A identidade será mantida em sigilo.