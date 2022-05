Polícias apreendem cinco quilos de cocaína em hotel de Arapiraca

A Polícia Federal, em parceria com as Polícias Penal e Rodoviária Federal (PRF), apreenderam cinco quilos de cocaína em um hotel da cidade de Arapiraca, agreste alagoano. A PF informou que uma notícia crime anônima dava fala que o entorpecente tinha saído do Mato Grosso e seria entregue na cidade de Arapiraca (AL). Diante das…

PF/AL

A Polícia Federal, em parceria com as Polícias Penal e Rodoviária Federal (PRF), apreenderam cinco quilos de cocaína em um hotel da cidade de Arapiraca, agreste alagoano.

A PF informou que uma notícia crime anônima dava fala que o entorpecente tinha saído do Mato Grosso e seria entregue na cidade de Arapiraca (AL). Diante das informações, foi montada uma operação que culminou na apreensão do material ilícito. Ninguém foi preso na ocorrência.

Ainda segundo a PF, parte da droga era para consumo local e da região agreste. O resto seria distribuído em Maceió.

A PF informou ainda que acredita que o responsável pelo entorpecente, ao perceber a presença de pessoas estranhas nos corredores do hotel, fugiu pela janela, deixando o volume para trás para facilitar a fuga.

A droga foi encaminhada à PF em Maceió para apreensão e as devidas investigações.