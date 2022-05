Ponto de Vacinação Contra o Covid-19 volta a funcionar no Theatro Sete de Setembro

Secom PMP

Depois das fortes chuvas que caíram na cidade de Penedo e região alguns programas realizados da prefeitura tiveram que ser paralisados, inclusive a campanha de vacinação contra Covid-19.

Desenvolvida pela Prefeitura de Penedo e executada pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), a imunização tem seu ponto fixo transferido do ginásio da Escola Estadual Ernani Méro para o Theatro Sete de Setembro, localizado no Centro Histórico da cidade.

As vacinas contra o coronavírus já está novamente disponível no espaço cultural a partir desta sexta sexta-feira, 27, com horário de atendimento ao público aberto às 7 horas e encerrado às 17 horas nos dias úteis, com intervalo para almoço (12h00 às 14 horas).

Nos sábados, a vacinação no Theatro 7 de Setembro encerra às 14 horas.

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que o imunizante Pfizer para aplicação da segunda dose está em falta e aguarda nova remessa.

Texto Fagner Honorato

Confira o comunicado abaixo: